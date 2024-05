O vedetă din România, însărcinată în luna a cincea, face nuntă! Gest atipic făcut de viitorul soț

O cunoscută vedetă din România se pregătește de nuntă! Bruneta este însărcinată în luna a cincea și face câteva destăinuiri despre alesul inimii sale, un afacerist care nu vrea, însă, să apară în public. FANATIK are toate detaliile despre schimbările din viața divei!

Vedetă de la noi, nuntă cu bebelușul în burtică

Gabriela Cristoiu, căci despre ea e vorba, se pregătește pentru două evenimente importante din viața ei. Primul, deja cunoscut de toată lumea, este aducerea pe lume a primului ei copilaș. Al doilea eveniment e cununia civilă pe care o va face curând. Se pare că partenerul ei de viață va fi cel care va lua numele ei și nu invers, așa cum se obișnuiește. Așadar, cunoscuta vedetă nu va renunța la numele Cristoiu!

Deși are cinci luni, nu prea se vede că ar aștepta un bebe. Chiar ea ne-a mărturisit, în glumă, că în continuare pare ca și cum ar avea doar două luni de sarcină. A luat doar 5 kilograme în greutate, până acum, ne-a dezvălluit Gabriela.

„După calendarul medicilor, sunt în cinci luni. Sunt însărcinată din luna decembrie a anului trecut. Oricum, la cât sunt de slabă, zici că sunt în două luni. Cred că de acum începe să se vadă. Eu aveam 47 de kilograme, acum am 52”, a declarat vedeta, pentru FANATIK.

Cu ce se ocupă viitorul soț al Gabrielei Cristoiu. Bărbatul va purta numele brunetei

Întrebată despre viitorul ei soț, frumoasa vedetă ne-a spus că e ceva mai discret și îi respectă dorința de a se menține departe de lumea mondenă. „Nu e tip cunoscut, are afaceri imobiliare. Nici măcar nu e din București, e mai discret, așa.

Luna viitoare facem cununia civilă și la anul petrecerea cea mare, împreună cu botezul. Stăm împreună de un an de când ne-am cunoscut. Numele de familie o să fie al meu, pentru că el își schimbă numele”, ne-a mai povestit

Revenind la , bruneta ne-a mărturisit că nu știe încă dacă va avea fată sau băiat. La ecografia făcută până acum nu s-a văzut foarte clar. „Încă nu știu ce va fi. Sper ca săptămâna viitoare să aflu, că la prima ecografie nu s-a văzut”, a completat Cristoiu.

s-a gândit deja și cum îl va aduce pe lume pe bebelușul ei. Gabriela și-a dorit foarte mult să nască pe cale naturală, dar după ce s-a mai interesat nițel, e tentată să nu mai dorească varianta asta. Cel mai probabil, va apela la cezariană.

Ce probleme are, în sarcină, Gabriela

În orice caz, vedeta nu exclude de tot posibilitatea să nască natural. Totul depinde de cum va evolua sarcina până în ultima clipă și, evident, ce recomandarea îi va face medicul ginecolog.

„Inițial, am vrut să nasc pe cale naturală, dar cred că o să optez pentru cezariană. În timpul sarcinii am avut probleme cu tensiunea, am stat mai mult la pat. Mi-au spus că bebele este mai mic decât ar trebui să fie.

Tocmai de asta îmi este teamă să nasc natural. Nu îmi este frică de durere, dar nu știu dacă starea de sănătate îmi va permite să nasc natural. Cel mai bine cred că va decide doctorul atunci”, ne-a mai spus Gabriela Cristoiu.