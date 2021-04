Oamenii de știință au găsit răspunsul. Trombozele produse de vaccinul AstraZeneca sunt cauzate de o proteină, au arătat două studii recente.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ambele studii au analizat răspunsurile imune ale unor oameni vaccinați cu serul produs de compania anglo-suedeză. Toate persoanele implicate în respectiva cercetare prezentau anticorpi împotriva proteinei numite factor 4 plachetar sau PF4 și un deficit de trombocite în sânge.

Organele afectate de tromboze erau diferite. Cercetările oamenilor de știință au fost publicate în revista americană The New England Journal of Medicine, relatează El Periodico.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oamenii de știință au găsit răspunsul. Trombozele produse de vaccinul AstraZeneca, cauzate de o proteină. Studiu

Primul dintre studii a analizat cazurile a 11 persoane vaccinate din Austria și Germania. Aceștia au au dezvoltat tromboze după ce le-a fost administrat cu serul. Dintre ei, nouă erau femei, cu o vârstă medie de 36 de ani.

Evenimentele trombotice au apărut între cinci și 16 zile de la inoculare. Oamenii au suferit unul sau mai multe episoade trombotice, iar unul dintre ei a suferit și o hemoragie intracraniană, care i-a fost fatală.

ADVERTISEMENT

Nouă dintre pacienții au dezvoltat tromboză venoasă cerebrală, trei au suferit tromboză venoasă splanhnică, alți trei au prezentat embolie pulmonară, iar patru dintre ei avut alte tipuri de tromboze. Șase dintre cele 11 persoane implicate în studiu au decedat, ceilalți cinci oameni au prezentat o coagulare intravasculară diseminată.

Cu toate că organele afectate de tromboze erau diferite, toți dintre ei aveau anticorpi împotriva proteinei FP4 şi un deficit de trombocite. Studiul a fost finanțat de Fundaţia Germană de Cercetare și a conchis că administrarea serului produs de AstraZeneca „poate ocaziona dezvoltarea cu frecvenţă redusă a trombozei imunitare intermediată de anticorpii activatori de plachete împotriva FP4.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Al doilea studiu a fost realizat de Universitatea din Oslo și a analizat cazurile a cinci pacienți din Norvegia, patru femei și un bărbat. Aceștia aveau vârste cuprinse între 32 și 54 de și au dezvoltat simptome specifice între a șaptea și a zecea zi după ce au primit prima doză de vaccin.

Toate persoanele incluse în studiu au dezvoltat trombozele în locuri mai puțin obișnuite. Una a suferit trombocitopenie severă, iar patru au avut o hemoragie cerebrală majoră. Au fost înregistrate trei decese.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La fel ca și în studiul anterior, toți oamenii prezentau niveluri ridicate de anticorpi împotriva proteinei plachetare FP4, fiind o reacție indusă de vaccin. Oamenii de știință au subliniat că, totuși, reacția este una rară, fiind înregistrate doar cinci cazuri la mai bine de 130.000 de persoane vaccinate.