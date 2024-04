Oana Lis vinde lucruri din casă. Face față tot mai greu costurilor pentru tratamentele lui Viorel Lis

Oana Lis pare că nu mai face față cheltuielilor pentru tratamentele de care are nevoie Viorel Lis, în vârstă de 81 de ani și bolnav de mai multe afecțiuni. În disperarea de a face bani pentru cele necesare, vedeta vinde lucruri din casă.

Oana Lis: ”Viorel înnebunește când vede că vând din lucruri”

După ce în urmă cu aproape doi ani și-a amanetat verigheta pentru a face rost de bani încât să-și îngrijească soțul corespunzător, acum Oana Lis s-a apucat să vândă obiecte de prin casă, fapt care l-ar nemulțumi pe Viorel Lis.

ADVERTISEMENT

Tratamentele pentru afecțiunile de care suferă fostul edil al Capitalei sunt tot mai scumpe, dar în pofida problemelor financiare. Ca să mai facă rost de bani, vedeta vinde obiecte din casă precum cele de decor sau cărți deja citite.

Oana Lis nu are niciun regret că a scos la vânzare anumite bunuri, deoarece nu este atașată emoțional de ele. Asta în timp ce Viorel Lis ”înnebunește” când vede gestul soției. Oana Lis vinde ceea ce consideră că nu-i mai este de folos, în mediul online.

ADVERTISEMENT

”Viorel înnebunește când vede că vând din lucruri. Site-urile sunt pline de oameni care își vând lucrurile. Când am fost în spital am văzut că nu ai nevoie de multe lucruri, noi avem multe cărți, icoane. Am zis să mai dau din ele. Acum sunt de sezon, o icoană, un cocoș, e așa suflat (nr. cu aur).

Am acasă multe lucruri pentru că și din hainele mele… eu nu sunt atașată de lucruri, doar de persoane, Viorel este. Eu am văzut când a murit mătușa mea a fost o bătaie pe lucrurile ei, ea le-a strâns o viață și că nu iei nimic cu tine, ai nevoie de strictul necesar. Am o grămadă de cărți pe care le-am citit și vreau altele noi. Nu este nicio rușine să vinzi”, a declarat Oana Lis la Xtra Night Show, potrivit

ADVERTISEMENT

Ce fel de probleme are, mai exact, Viorel Lis

și nu ar mai fi ieșit din casă de două luni. Oana Lis se gândește să-i cumpere un cărucior performant, cu care să poată ieși pe stradă, din când, în când, la o gură de aer.

Pe lângă dificultățile locomotorii, Viorel Lis mai are și diabet. De asemenea, în anul 2018 a suferit un accident vascular cerebral, în 2022 s-a confruntat cu un preinfarct și are semipareză la membrele inferioare.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă îi este mereu de ajutor și prin preajma lui, au fost momente când Oana Lis a apelat la pompieri. S-a întâmplat, de exemplu, într-o zi când Viorel Lis a căzut în baie, iar ea nu putea să-l ridice.