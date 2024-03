Oana Marica, dezvăluiri despre viața amoroasă: “Ar mai fi nevoie de un inel?”

Oana Marica a vorbit, pentru FANATIK, despre afacerile pe care le derulează. Dar, fără să se ascundă cu nimic a vorbit și despre iubire, cu atât mai mult cu cât, de o vreme bună deja, se tot spune că ar forma un . Și, chiar dacă nu confirmă – sau infirmă -, Oana ne-a recunoscut că este fericită. Ba chiar, spune ea, își dorește un copil. Nu foarte curând, dar are în plan să devină mamă, cu siguranță.

Oana Marica adoră să meargă pe Costa de Azur

Ești adesea plecată în vacanțe. În acele zile îți faci de cap sau ai grijă la alimentație și faci sport?

– Nu există vacanță în care să merg și să nu am echipamentul pentru sport cu mine, ba mai mult, nu există vacanță din care să nu vin cu haine noi de sport. A devenit obsesivă situația asta cu sportul. Uneori mi-am dat seama că mai multe îmi cumpăr pentru sport decât pentru ieșiri la evenimente sau pentru viața de zi cu zi.

Ai fost în foarte multe destinații, ai vizitat multe locuri frumoase. Care a fost cea mai captivantă sau interesantă dintre toate și de ce?

– Pentru mine, de departe Coasta de Azur este , iar pe același loc clasez și St. Barth! Sunt locurile unde eu simt ca aș putea să locuiesc o viață (n.r. râde)

Care sunt următoarele locuri pe care ți-ar plăcea să le vizitezi?

– Nu am destinații pe care aș vrea să le vizitez și nu am făcut-o! Nu sunt aventurieră, nu vreau să mai văd țari cu care nu cred că aș rezona. Evit să merg în destinații precum India sau Thailanda! Spun asta pentru că am fost dezamăgită de timpul petrecut în Zanzibar în urma cu câțiva ani, de atunci prefer să petrec timp de calitate în locuri care mi se potrivesc.

”Nu călătoresc niciodată singură”

Când pleci în aceste locuri minunate îți place să călătorești singură sau însoțită?

– Am prieteni foarte mulți peste tot în lume, nu doar în Romania. Nu călătoresc niciodată singură. Dacă nu am relație, cu siguranță am cu cine să merg în vacanțe. Sunt un om care și-a lăsat loc de bună ziua pe unde am mers în lumea asta și asta cred că este cel mai important. Să fii uman, să știi să ai prieteni și să-ți păstrezi relațiile cu oamenii spune multe despre tine! Oamenii fără prieteni nu sunt oameni fericiți! Cred că oamenii fără prieteni sunt oamenii frustrați, răi și invidioși, asta din punctul meu de vedere.

Se vede Oana Marica cu un inel pe deget anul acesta?

– N-am destule inele pe degete? De ce crezi că ar mai fi nevoie de unul anul acesta (n.r. râde)? Aaa, unul care să le anuleze pe toate celelalte? Să vedem… zise orbul (n.r. râde).

Cum visează Oana Marica să îi fie nunta

Ți-ar plăcea să ai o nuntă în secret sau ai face totul cu surle și trâmbițe?

– Nu a fost idealul meu în viață niciodată căsătoria, nu am vrut să mă validez prin asta. Validarea mea a fost prin muncă și prin reușite personale. Dacă ar fi să mă căsătoresc, cu siguranță ar fi o nuntă fără trâmbițe și trenă de 15 metri (n.r. râde). Ar fi o nuntă după chipul și asemanarea mea (n.r. râde).

Ții să ai o relație bună cu parinții tăi și, de asemenea cu socrii sau nu dai importanță? Mai important este să fiți voi fericiți?

– Eu am o relație foarte bună cu familia mea. Pot spune că este relație ideală la care orice om visează. La noi nu există certuri! Nu cred că am avut niciodată în viața mea certuri în familie. Părinții mei merg în vacanțe cu mine sau cu fratele meu.

Ei sunt prieteni cu prietenii pe care noi îi avem! Merg la petreceri cu noi, sunt oameni pozitivi. Nu i-am văzut certându-se se niciodată și nici cu noi nu au avut discuții. Doresc tuturor să aibă parte în viață de armonie în familie! Cea mai importantă este liniștea de acasă.

Oana Marica: ”Îmi doresc să fiu mamă”

Simți că ești o femeie fericită și împlinită?

– Sunt fericită, am fost fericită mereu, dar în felul meu. Fericirea mea a fost și este relativă.

Îți dorești să devii mama curând, astfel, poate vei cunoaște fericirea necondiționată?

– Mereu am avut un progres în in viață, am urcat mai lent sau mai repede, dar am urcat. Îmi doresc să fiu mamă și probabil o să se întâmple, însă nu mâine, nici anul acesta, dar o să fie parte din următorul progres! O binecuvântarea, la timpul ei!

Vedeta are o afacere de 14 ani

De aproape 15 ani deții un salon de înfrumusețare. Cum ai reușit?

– În principiu pentru că aveam toate serviciile ce pot fi într-un centru beauty, tot ce ține de hair, nails și o varietate largă de face treatments, Mai mult, pentru clientele noastre putem să anunțăm prezența super aparatelor pentru slabit Eximia și XSculpt. Au fost cerute și noi am răspuns imediat cu o aparatură costisitoare, dar cu un impact foarte mare în rândul femeilor, însă în egală măsură cu bărbații, datorită rezultatelor foarte bune.

Care sunt cele mai căutate servicii și oferte?

– Am lansat super oferte pentru clientele care au optat pentru aceste tratamente de slăbit. Chiar reduceri de 30-40% pentru abonamentele ce conțin un număr mai mare de ședințe. Acestea sunt seviciile care au avut un impact destul de mare, mai ales în această perioadă când lumea se pregătește pentru vară.

Cine te ajută să manageriezi această afacere, spun asta pentru că adesea ești plecată în vacanțe?

– Am o echipă de oameni potriviți cu care lucrez și asta m-a ajutat! Este cel mai important ca un business să meargă în parametrii normali de atâția ani. Chiar și când sunt plecată lucrurile merg fără probleme. Sunt 14 ani în care am învățat cum să gestionez totul.

Secretele de frumusețe ale Oanei Marica

Care este secretul tău când vine vorba de siluetă și de tipsuri de înfrumusețare?

– Fac sport de 8-9 ani consecutiv. Am un antrenor foarte bun pe care nu l-am schimbat și nici nu intenționez! Rezonăm foarte bine, ba mai mult, a reușit să mă cunoască și așa am făcut un plan de antrenamente, pentru mine foarte bine definit.

Eu mănânc sănătos dintotdeauna, pentru mine salatele, peștele de orice fel crud sau gătit, legumele sunt un mod de viață, nu o obligație alimentară. Nu îmi place panificația de fel, nici sucuri nu am băut niciodată. Dulciuri nici atât! Toate acestea oarecum m-au ajutat pentru a mă menține într-o o formă corespunzătoare.

Mă antrenez uneori și 3 ore pe zi, 4 sau 5 zile din 7. Nu doar sală. Combin cu o oră pilates sau 5-6 km, o tură de parc de alergare. Îmi este aproape de casa și de birou, motiv pentru care foarte ușor mă pornesc în aventura asta (n.r. râde).

Ai apelat la intervenții estetice pentru a ascunde micile imperfecțiuni?

– Ca orice femeie care e perfecționistă, evident că am optat pentru intervenții chirurgicale, dar nimic ieșit din comun. Nu este nimic care să devină vreun secret de stat sau care să-mi schimbe înfățișarea! Voi fi pro estetică mereu.