Oana Matache, mesaj dur pentru cei care îi atacă relația cu Radu Siffredi. N-a scăpat nici mama ei, Gina Matache: “Mi se pare ireal cum…”

Oana Matache a reacționat după ce mama ei, Gina Matache, i-a criticat relația cu Radu Siffredi, noul ei iubit. Sora Deliei a postat un mesaj tranșant în mediul online, adresat în special celei care i-a dat viață.

Oana Matache a reacționat după scandalul legat de relația cu Radu Siffredi

Sora Deliei s-a mutat alături de noul ei partener, Radu Siffredi, în vârstă de 28 de ani. Relația celor doi este una intens discutată pe internet. În seara de 7 martie, Gina Matache a postat un clip video în care noul ei iubit a folosit cuvinte obscene atunci când li se adresa copiilor Oanei. Ulterior, aceasta a șters videoclipul, dar a fost vizionat deja de multe persoane.

ADVERTISEMENT

Oana Matache nu mai poate suporta criticile la adresa ei și a noului iubit. Din acest motiv, aceasta a scris un mesaj tăios pe rețelele sociale. Mesajul este adresat și mamei sale, .

Oanei nu i se pare corect felul în care cea care i-a dat viață a acționat cu privire la această situație. Mai mult, sora juratei de la iUmor a rămas în relații bune cu fostul partener de viață. Cei doi au fost căsătoriți timp de șase ani. Acesta îi vede regulat pe copiii pe care îi au împreună.

ADVERTISEMENT

Mesajul dur postat de sora Deliei Matache

Inițial, sora Deliei nu a vrut să facă declarații. Totodată, aceasta simțit nevoia să explice cum stau, de fapt, lucrurile. Gina Matache nu l-a cunoscut pe actualul partener al fiicei sale, așa că Oana Matache nu înțelege de ce îl judecă atât de aspru.

“Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în utlima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. (…)

ADVERTISEMENT

Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață, și să o jignească în repetate rânduri în așa hal cum au făcut-o anumite persoane. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ia final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educi copiii. (…)

Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu, nu am permite ca un personaj problematic să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei.

ADVERTISEMENT

Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat, și nu consifer că s-ar fi ajuns la această stare de hate general, dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a scris Oana Matache pe pagina sa de .

ADVERTISEMENT

Delia, reacție în legătură cu scandalul din familia sa

După ce Oana Matache s-a mutat alături de noul iubit, mama acesteia a susținut în repetate rânduri că aceasta trebuie să se împace cu fostul soț, Răzvan. Mai mult, Gina Matache a spus că Radu Siffredi nu este deloc un exemplu pentru nepoții ei.

în legătură cu acest scandal. Vedeta a declarat, pentru , că astfel de lucruri țin de familia ei și că ea nu gestionează în niciun fel această situație.

“Nu gestionez, n-am treabă, nu vreau să mă pronunț în niciun fel. Sunt chestii care ne privesc. Înțeleg că pentru oamenii care mănâncă semințe și se uită la telenovele e un soi de hrană spirituală, vedeți-vă de ale voastre că oamenii își văd de ale lor. E simplă treaba. N-am ce să adaug”, a explicat cântăreața pentru sursa menționată.