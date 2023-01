Oana Moșneagu a spus adevărul despre operațiile estetice. Are sau nu iubita lui Vlad Gherman?

Oana Moșneagu a spus adevărul despre operațiile estetice. Iubita lui Vlad Gherman a făcut mărturii despre operațiile estetice și a spus dacă are sau nu asemenea intervenții.

Vedeta a recunoscut că nu are nicio operație estetică, după ce o fană a întrebat-o dacă a apelat la medicii esteticieni pentru a-și mări buzele.

a spus că nu a apelat niciodată la esteticieni, dar că are de gând să facă acest lucru atunci când va fi cazul. Între timp, mama natură ține cu ea, așa că nu este nevoie să apeleze la medici.

”Nu am umblat în această zonă. De fapt, nu am umblat pe nicăieri. Deși aș umbla în niște locuri, dar aici se vede la lumina asta, dar nu încă. Nici nu cred că am nevoie”, a spus Oana Moșneagu pe contul ei de Instagram.

Oana Moșneagu a recunoscut intervențiile de natură estetică

Nu, , dar are în schimb o intervenție de această natură la dantură, unde iubita lui Vlad Gherman a simțit că este nevoie să schimbe ceva. Aceasta și-a dorit să aibă dinții mai frumoși, așa că a mers la un specialist pentru a-și îndeplini această dorință.

Tocmai de aceea, fanii au crezut că aceasta are o intervenție la nivelul buzelor pentru că și-a schimbat forma dinților, iar buze de sus părea mai mică înainte, după cum a spus chiar actrița.

”Am intervenit undeva și anume la dantură, am fațete dentare și poate că buzele păreau mai mici.

Buza de sus era mai mică înainte pentru că dinții mei naturali de lângă cei doi centrali era unii dați puțin spre interior. Acum am fațete și i-am îndreptat, probabil că și buza asta s-a ridicat un pic, altă explicație n-am”, a mai spus Oana Moșneagu tot pe rețelele de socializare.