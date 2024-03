Oana Pellea, în doliu. Celebra actriță a pierdut o persoană foarte dragă

Oana Pellea, în . Celebra actriță a pierdut o persoană foarte dragă. Vestea a fost făcută publică în urmă cu puțină vreme pe rețelele de socializare, unde a distribuit o imagine cu femeia care a plecat la Ceruri.

Oana Pellea, momente grele. Renumita artistă a transmis un mesaj dureros după ce a aflat că o rudă a încetat din viață

Oana Pellea trece prin momente grele. Renumita a transmis un mesaj dureros după ce a aflat că o rudă a încetat din viață. Mai exact, este vorba de una dintre surorile regretatului său tată, Amza Pellea, care a murit la numai 53 de ani.

Cunoscuta actriță a pierdut o mătușă cu care avea o relație frumoasă și apropiată. Cu această ocazie și-a exprimat sentimentele sincere, dar și faptul că le urează condoleanțe rudelor pe care aceasta le-a lăsat în urma ei.

„Irina mea… a plecat să se întâlnească cu surorile ei… Elvira, Tatiana, Ileana și cu frățiorul ei Amza… Îți mulțumesc pentru tot. Te iubesc. Blândețe de OM… Drum bun și să le spui tuturor din Cer că îi iubesc.

Dumnezeu să te odihnească, iubita mea. Condoleanțe Vanda Ștefan și Vanessa, Ruxandra Sălcianu și Raff. Vă iubesc”, este mesajul dureros transmis de Oana Pellea pe pagina de .

Oana Pellea, mesaj emoționant după moartea mătușii sale

„Irina mea… sora lui tata, a plecat puțin… Dumnezeu să-ți odihnească sufletul blând! Te iubesc si multumesc pentru tot!”, a mai scris Oana Pellea pe social media, în dreptul pozei de profil, care este o imagine complet neagră.

Fiica regretatului actor Amza Pellea a făcut de-a lungul timpului mai multe mărturisiri emoționante despre familia sa. A povestit despre suferința cauzată de moartea celor doi părinți. După decesul mamei sale, Domnica Mihaela, a trecut prin momente grele.

„Când am pierdut-o pe mama am vrut să se termine viața. Nu să mă sinucid, dar nu m-a mai interesat viața. Pe urmă mi-am dat seama că dorința pe care o avea mama cu tata era să fiu fericită.

Și atunci am spus că dacă ei mă vor fericită, apoi e musai să fiu. Și am început să fiu fericită. Mama a fost iubirea vieții mele, pe lângă tata. Am două iubiri ale vieții mele. Am mai avut eu iubiri, dar nu sunt iubirile vieții mele.

Am avut și am un privilegiu extraordinar de a avea din ambele părți o familie, un neam, de care sunt foarte mândră, de oameni cinstiți, oameni frumoși, oameni cu frică de Dumnezeu.

E un mare privilegiu ăsta. Și îi mulțumesc Domnului în fiecare zi că am nimerit în neamul ăsta”, a spus Oana Pellea la un moment dat, în podcast-ul Fain și simplu, moderat de Mihai Moraru, potrivit .