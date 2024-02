Oana Pellea și Marius Manole, reacții surprinzătoare despre Macarena Erikăi Isac. Ce nu le place actorilor: ”Am rezistat 30 de secunde”

Oana Pellea și Marius Manole și-au exprimat părerea despre melodia Macarena, a Erikăi Isac, aflată pe primul loc în trending, pe youtube, și care a stârnit furori în țară prin mesajul de susținere a femeilor. Ce cred cei doi actori?

Ce spun Oana Pellea și Marius Manole despre piesa Erikăi Isac, Macarena

. Cei care sunt pro, spun că sunt de acord cu mesajul pe care vrea să-l transmită artista, de susținere a femeilor, iar cei care sunt contra nu văd cu ochi buni exprimarea vulgară a tinerei.

În tabără contra se poziționează și Marius Manole și Oana Pellea. Marius Manole a scris într-o postare pe contul său de facebook faptul că nu a asculat încă melodia și că nu o va face, dar la urechile lui au ajuns versurile piesei și consideră că nu este o ”lectură obligatorie”.

”Ei bine, da. N am ascultat Macarena a Erikai. Nici nu intentionez sa o fac de buna voie. Sigur o sa mi ajunga la ureche, e inevitabil. Eu sper ca nu a ajuns obligatoriu sau? Citesc la prieteni ca nu e posibil sa nu asculti asta.

Na, Oana Dimofte chiar n am ascultat, dar nici nu ma intreb cine e fata asta si nici nu vreau sa stiu cine e. Cred ca mai pot trai inca niste zile fara sa ascult.

Supravietuiesc. Na, v am zis si eu parere mea, ca eu cred ca erati morti sa aflati ce cred despre asta! ps. eu nu zic ca e buna sau nu piesa, n am nicio parere. zic doar ca nu e “lectura”obligatorie”, a scris Marius Manole

Oana Pellea: ”Mesajul poate fi transmis și ALTFEL, nu?”

De cealaltă parte, Oana Pellea a dezvăluit că a ascultat Macarena și că nu au încântat-o versurile utilizate. Din punctul său de vedere, cântăreața ar fi avut posibilitatea să tragă un semnal de alarmă și printr-o exprimare decentă. Altfel, Oana Pellea nu vede totul decât vulgar, dar ”când spun vulgar sunt delicată”, mai subliniază ea.

Oana Pellea susține afirmația colegului său de breaslă, conform căreia Macarena nu este o lectură obligatorie și a punctat și faptul că nu a rezistat mai mult de 30 de secunde să asculte melodia. În continuare va asculta ceea ce poate părea demodat pentru unii, astăzi, Pinl Floyd sau Queen.

”Oh… am ascultat. Să nu rămân în urmă… cu toate că prefer sa fiu de modă veche. Am ascultat. Am rezistat 30” m am lămurit. Ai dreptate, Manolea. Nu e deloc “lectură obligatorie” parcă aș rămâne la Pink Floyd sau Queen… deh…modă veche! Lasă-mă așa! Cine vrea să asculte.

Cine vrea să cânte așa…liber! Toți suntem liberi să decidem ce ne place și ce nu, ce alegem și ce nu, etc! Aleg să nu mă intereseze DELOC genul acesta de exprimare! Mesajul poate fi transmis și ALTFEL, nu? Trebuie neapărat un limbaj vulgar… când spun vulgar sunt delicată!

Crede cineva că forța se poate combate cu utilizarea forței, vulgaritatea cu vulgaritate, subcultura cu subcultură? Dimpotrivă! Alegerea mea. Punct. Nu comentez o altă alegere și rog să-mi respectați, la rândul dumneavoastră, alegerea. Case closed!”, a scris Oana Pellea la postarea colegului său de breaslă.

. Milioane de vizualizări a adunat interpreta, mai exact, 2, 6 milioane, doar într-o săptămână, ceea ce înseamnă că și conturile sale au crescut, nu doar celebritatea.