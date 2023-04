Oana Radu arată din ce în ce mai bine. Prin ce transformare a trecut artista: ”Am așteptat 29 de ani”

Oana Radu uimește de la o zi la alta prin fizicul ei. Cântăreața pierde tot mai mult din kilograme și mai are puțin până va ajunge la forma dorită. De curând, și-a uimit fanii, pe Instagram, după ce a postat imagini cu noua sa transformare.

Oana Radu, mândră de cum arată. Prin ce transformare a trecut cântăreața

Oana Radu a obținut abdomenul visat. Unul plat și fără pic de grăsime, în urma unei proceduri prin care a îndepărtat surplusul de piele, care a apărut odată cu slăbitul. Mândră de rezultat, ea postat o fotografie pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

În imagine, solista spune că a așteptat 29 de ani să arate atât de bine. Pentru a-și pune abdomenul în evidență, ea și-a făcut și un tatuaj temporar în zonă. ”Prietenii si apropiatii mei stiu ca am asteptat 29 de ani sa postez poza asta”, a notat îndrăgita artistă în dreptul postării.

Zeci de mii de aprecieri a primit Oana Radu din partea admiratorilor. Aceștia i-au scris și multe comentarii în care au felicitat-o pentru ambiția de care dă dovadă. ”Esti adorabila! Acum, atunci și întotdeauna! Exista oameni care vad prin suflet, nu prin haine…”, i-a scris un internaut.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pentru , Oana Radu a mărturisit că este în cea mai bună formă a sa de până în prezent și că nu se oprește aici cu îmbunătățirile sale fizice. Următorul pas este să meargă în continuare la sală ca să facă cât mai mulți mușchi.

De asemenea, cântăreața a precizat și că nu se va abține de la preparatele culinare de Paști, ouă roșii, pască sau cozonac, dar va mânca într-un mod cumpătat. De altfel, nu și-a planificat nimic special pentru a sărbători Paștele, căci va avea concerte.

ADVERTISEMENT

”Nu fac nimic de Paște, cânt. Nu mă abțin de la nimic. Mă simt bine și încerc să fac totul cu măsură! Am voie să mănânc preparate de Paște dar nu am pofte! Mănânc ouă că au proteină și îmi cresc mușchii. Și cozonacul conține ouă, deci pot să îl consider că este tot ceva cu proteină. Îl miros!”, a mai spus Oana Radu pentru sursa menționată.

Câte kilograme are acum Oana Radu

. A făcut eforturi imense ca să ajungă așa, deoarece când a intrat în lumea artistică era supraponderală. Solista a ajuns cunoscută după ce a participat la Vocea României în 2011, pe atunci având 121 de kilograme.

ADVERTISEMENT

De trei ani, de fapt, Oana Radu se menține la cele 57 de kilograme, iar în acest demers Ca să atingă această performanță, ea este nu doar atentă la alimentație, ci face și mult sport. La începutul luptei sale cu greutatea, cântăreața a recunoscut și că a apelat la niște pastile pentru slăbit.