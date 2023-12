Oana Roman șochează: „Am făcut foamea”. Ce a mai spus despre fostul soț, Marius Elisei

Oana Roman a fost invitată în emisiunea lui Dan Capatos, acolo unde a făcut o serie de destăinuiri cu totul neașteptate despre viața ei. Vedeta a spus că are câteva regrete, iar unul dintre ele are legătură cu fosta căsnicie, cea cu Marius Elisei.

Oana Roman, o nouă serie de dezvăluiri controversate despre viața ei

Oana Roman a participat la jocul „Am/ N-am”, o rubrică populară de la Xtra Night Show, în cadrul căreia a dat câteva răspunsuri care i-au lăsat mască atât pe telespectatori cât și pe colaboratorii emisiunii.

Vedeta a mărturisit că are o mare obsesie pentru ca lucrurile să iasă perfect, așa cum și le propune în minte. De asemenea, a zis că are o mare fobie de reptile. Fosta prezentatoare tv a mai dezvăluit că are un talent despre care nu știe nimeni și asta datorită fostului ei partener, coregraful și

„Știu să dansez foarte bine. Știu vals, tango, salsa, din astea. Am trăit opt ani cu un dansator, ce crezi?”, a explicat Oana Roman

„Am făcut foamea”. Relația cu Marius Elisei, descrisă ca fiind extrem de toxică

Apoi a venit un moment în care Oana Roman a recunoscut că după întoarcerea din Franța, de la studii, pe vremea când era mare lider politic, a făcut foamea. Părinții n-au ajutat-o foarte mult cu banii. De aceea, o perioadă a trebuit să se descurce cum poate.

„Am făcut foamea. Când m-am cunoscut cu Cornel, tata mi-a zis că mi-am terminat Facultatea, m-am întors: pa! Eu n-am mai vrut să stau cu ei. M-am mutat cu chirie. Mi-au dat bani 3-4 luni de chirie. În rest, n-am mai văzut bani de la ai mei”, a declarat Oana Roman.

Despre relația cu Marius Elisei, întrebată dacă a avut vreo relație toxică, a spus că a fost una din cele mai toxice din viața ei amoroasă. Oana susține că îi pare rău că nu s-a despărțit mai devreme de el, pentru că fiica ei nu merita să trăiască în acea toxicitate.

La capitolul regrete, Oana a mai zis că a fost dezamăgită pentru că a renunțat prea ușor la televiziune.