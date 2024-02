Oana Zăvoranu explică totul despre casele pentru care se judecă de 14 ani: „Îmi luau și viața dacă puteau”

Oana Zăvoranu a obținut victorii importante în instanță, de curând, iar acum face câteva declarații în exclusivitate pentru FANATIK, primele sale explicații, practic, despre situațiile prin care a trecut.

Oana Zăvoranu, primele declarații făcute pentru presă, după victoriile recente din instanță

Zăvo a cerut să i se facă dreptate cu privire la vila de pe strada Andrei Mureșanu pe care se judecă de foarte mulți ani, de unde a fost la un pas de evacuare. Totodată, vedeta a câștigat și în procesul legat de clinica sa, OneLife, însă vedeta e conștientă că mai are mult de luptat, căci sentințele nu sunt definitive.

De 14 ani se luptă Oana Zăvoranu pentru a i se face dreptate, după ce a fost păcălită să ofere bunuri în valoare de peste 400.000 de euro unor apropiați de-ai vrăjitoarelor cu care s-a judecat. Pe vila din Mureșanu, Oana are cel puțin 10 procese deschise cu tot felul de persoane pe care le acuză de șarlatanie.

Zăvo regretă că s-a lăsat păcălită de vrăjitoare: „Îmi luau și viața dacă puteau”

„Pe vila din Mureșanu am cel puțin zece procese cu tot felul de șarlatani, care sunt cu ochii pe casă. Cu ajutorul unei echipe adevărate de avocați, care au frică de Dumnezeu și sunt niște profesioniști prin excelență, am reușit de doi ani să facem slalomuri printre jaloane. Printre ”bombe”, practic! Am fost la un pas de evacuare, de executare.

Mai aveau puțin și îmi lau și viața dacă puteau vrăjmașii disperați. Tot soiul de dubioși care nu au vieți și trăiesc într-o escrocherie și chilipiruri. A scos-o la licitație… E mult de zis. Doar Dumnezeu știe câtă zbatere este de doi ani pe mine. Nimeni și nimic nu m-a putut doborî. Această casă este a mea și așa o să rămână”, a declarat Oana Zăvoranu, pentru FANATIK.

Oana Zăvoranu, despre cele două case pentru care se luptă de 14 ani: „Îndrept o greșeală la care am fost împinsă”

ne-a mai zis că speră ca acest coșmar să se încheie cât mai repede posibil. Are mare încredere în deliberările pe care judecătorii le vor da de acum înainte. „Toate completele de judecată vor fi luminate de Dumnezeu. Vor vedea că adevărul este la mine, nicidecum la ariviști și la cămătari. Știu că am câștigat câteva bătălii grele. Știu că mai sunt altele. Mai știu că războiul final îl voi câștiga eu cu Dumnezeu.

De 14 ani mă lupt să îndrept o greșeală la care am fost împinsă când m-am lăsat din slăbiciune și singurătate în întuneric. M-am lăsat în iadul unde m-a atras vrăjmașul prin escroacele cu care am greșit fatal, orbecăind și agonizând”, ne-a mai zis Oana Zăvoranu.

Inițial, cumpărătorul vilei din Mureșanu i-ar fi dat Oanei suma de 174.000 de euro, acesta câștigând într-o primă fază în instanță. Zăvo nu s-a lăsat învinsă, iar recursurile fiind acceptate și astăzi bucurându-se de o importantă victorie de etapă.

„Am șanse să mi se dea casa înapoi”

Oana Zăvoranu ne-a spus și despre situația pe care a întâmpinat-o cu un apartament moștenit de la regretatul ei tată, cel din Iancu de Hunedoara. „E vorba de apartamentul meu de la tata, din apropierea vilei. M-au escrocat toți țiganii. E un apartament luat printr-o infracțiune comisă în 2011. Au o filieră deja cunoscută prin care au vândut repede altor doi de-ai lor.

Este, de fapt, o tehnică prin care să se piardă urma cumpărătorului. Cică al treilea, ”sanchi”, e de ”bună credință”. După 14 ani, Înalta Curte de Casație și Justiție mi-a dat dreptate. Una din cumpărătoare, tot de-ale lor, nu este de bună credință. Cred că am șanse mari să mi se dea casa înapoi”, a încheiat Oana Zăvoranu, pentru FANATIK.