Oana Zăvoranu aruncă bomba momentului din showbiz! Ce face după ce i-a iertat aventura soțului

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf sunt mai uniți ce niciodată și se lansează cu o nouă mega-afacere pe piața din România. Vedeta de televiziune și actrița de succes s-a reorientat pe plan profesional. A lansat propria sa colecție de haine, care pot fi achiziționate online, de pe site-ul ei.

Oana Zăvoranu dă marea lovitură după scandalul cu clinica și împăcarea cu Alex Ashraf

Oana Zăvoranu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că în curând va face un alt anunț-surpriză, dincolo de afacerea cu care deja a stârnit interesul tuturor. Astăzi, 9 februarie 2024, după ce a câștigat în instanță un proces care are în prim-plan afacerea sa cu clinica, artista vorbește despre marile sale ambiții și ne zice, printre rânduri, că și necazurile amoroase sunt date uitării.

Ea și Alex Ashraf au luat-o de la zero, iar palestinianul îi este alături în toate proiectele pe care Oana Zăvoranu le-a gândit. Colecția de haine a pornit de la fanii ei, inspirată de oamenii care o admiră. Oana și-a creat propriul stil vestimentar, iar doamnele și domnișoarele care o știu de atâția ani din aparițiile sale publice au apreciat look-urile sale.

Astăzi, publicul feminin se poate îmbrăca la fel ca Oana Zăvoranu. Vedeta pune la dispoziția fanelor câteva din ideile sale în materie de fashion, de la costume și rochii până la articole vestimentare de sine stătătoare care scot în evidență stilul ei inconfundabil.

Oana Zăvoranu a vorbit și despre scandalurile legate de clinica sa, OneLife, spunând că va face lumină și va lămuri în curând tot ce s-a scris în presă despre problemele cu care s-a confruntat.

Zăvo promite să facă lumină în legătură cu ce s-a întâmplat la clinica ei

„Referitor la clinică, s-au scris multe aberații. Adevărul o să îl dezvălui eu la momentul potrivit. O voi face cu acte, cu tot ce trebuie. Nu este închis subiectul. Clinica este un business în stand-by în momentul ăsta. Mai este drum de parcurs, dezvăluiri halucinante de făcut.

Presa și lumea, în general, habar nu are ce este adevărat. Au fost doar trei lulele, trei surcele… Zvonacii de serviciu or să ia concediu când am să spun lucrurilor pe nume. Colecția vestimentară este un alt subiect. O afacere nu o exclude pe cealaltă”, a declarat Oana Zăvoranu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Zăvo ne-a mai zis că afacerea cu haine este creată în colaborare cu soțul ei, căruia i-a iertat de ceva vreme călcatul pe bec. „Asta înseamnă să fii o familie, să împarți tot și să te bucuri împreună de realizări și strălucire”, ne-a povestit Zăvoranca. și a explicat și de unde i-a venit ideea de a vinde haine sub propriul ei brand.

Ce a convins-o pe Zăvoranu să își lanseze propria colecție de haine

„Fanii mei activi mi-au dat ideea de acum mai multă vreme, pentru că am un stil vestimentar aparte, le-a plăcut mereu felul meu de a mă îmbrăca și și-au exprimat dorința de a ‘fi îmbrăcați de mine’ ca să zic așa, la propriu! Așa că am zis, de ce nu? Acum e momentul.

De acolo până la produsul final a fost o cale lungă. Nu este ușor să faci o colecție întreagă, în amănunt, cu tipare, materiale, detalii și tot ce înseamnă o colecție, făcută în România la o fabrică românească în vremurile tulburi pe care le trăim. Când îți dorești ceva și muncești pentru asta, rezultatele apar. Apoi, visul se materializează”, a completat Zăvo, pentru FANATIK.

Oana Zăvoranu a ținut să puncteze că nu și-a setat un target, în mod special, legat de afacerea sa. „Toate femeile care simt să se îmbrace de la Oana Zăvoranu sau ca Oana Zăvoranu pot intra pe site-ul meu, unde sunt așteptate cu dragoste și de unde își pot comanda orice achiziție. Eu nu limitez pe nimeni. Nu am preferințe. Îmi doresc doar ca ele să fie fericite cu ceea ce își aleg”, a încheiat Oana Zăvoranu, pentru FANATIK. Fanele Oanei pot consulta lista de prețuri ale hainelor de pe