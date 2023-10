Oana Zăvoranu, mesaj controversat după divorțul de Alex Ashraf: ”Iubirea vindecă”

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf și-au spus adio după ani buni de căsnicie. Totul a fost făcut public în urmă cu câteva săptămâni, însă vedeta a preferat să nu comenteze prea mult subiectul.

Oana Zăvoranu, mesaj controversat după divorțul de Alex Ashraf

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au fost împreună mai bine de zece ani. Chiar dacă au existat și neînțelegeri de-a lungul timpului, de fiecare dată, cei doi au reușit să rămână împreună. Totul până acum.

În timp ce fostul soț al vedetei a renunțat complet la platformele de socializare, Oana Zăvoranu continuă să fie activă. Aceasta publică fotografii, dar și diferite mesaje, care dau de înțeles că aceasta suferă.

Cel mai recent mesaj postat de Oana Zăvoranu însă, i-a pus pe gânduri pe mulți. Actrița vorbește despre vindecarea sufletului, dar și despre iubire. Mai mult de atât, aceasta consideră că iubirea este cea care poate vindeca rănile sufletului mai mult decât orice altceva.

”Rănile corpului cu timpul se vindecă. Rănile sufletului cu timpul se vindecă. Învățăm să iubim rana. Și pe cel ce a făcut rana. Rănile șlefuiesc omul. Și nasc înțelepciune. Iubirea vindecă”, este mesajul publicat de Oana Zăvoranu, pe contul personal de Instagram.

”10 ani de relație pasională nu ți-i poate lua nimeni”

Pe de altă parte, vedeta a renăscut că nu va face niciodată scandal cu el. A răbufnit, însă mai mult de atât nu va mai face. “Nu ne-am împăcat, dar asta nu înseamnă că îl urăsc. Aproape 10 ani de relație pasională nu ți-i poate lua nimeni.

Când simt că mi-e puțin dor, fac asta, este încă soțul meu. Am zis că nu voi face scandal niciodată cu el. Am răbufnit pentru că am strâns prea multe. L-am ciufulit cu o mână pentru că m-a rănit cumplit, iar cu cealaltă l-am luat în brațe”, ne-a povestit recent vedeta.