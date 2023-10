Oana Zăvoranu, declarație șocantă după plecarea lui Alex Ashraf: ”Sufletul meu”

Oana Zăvoranu și-a schimbat total atitudinea față de fostul partener. După ce acesta a vrut să divorțeze, vedeta a făcut o serie de declarații acide la adresa lui Alex Ashraf. Însă la doar câteva zile, Oana Zăvoranu șochează din nou. Bruneta a postat un mesaj pentru Alex Ashraf, care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Oana Zăvoranu, despre Alex Ashraf: “L-am luat în brațe”

Nimeni nu se aștepta la asta! Ceea ce părea a fi începutul unui război între Oana Zăvoranu și Alex Ashraf a căpătat o nouă întorsătură. Vedeta pare mai îndrăgostită ca niciodată. Cel puțin, asta reiese din mesajul pe care l-a postat, alături de o fotografie cu ea și cel care era deja fostul soț.

ADVERTISEMENT

“Nu știu dacă știi, ești sufletul meu geamăn și sufletul meu pereche, pe soartă și pe destin”, a scris bruneta pe pagina sa de Instagram. Mesajul a fost postat alături de o poză în care Oana și Alex Ashraf păreau fericiți și zâmbitori.

Dar aceasta nu este singura declarație de dragoste publică pe care a făcut-o vedeta. La o altă fotografie, ce părea să fi fost făcută chiar de Alex, Oana a scris cuvinte emoționante.

ADVERTISEMENT

“Te iubesc nepământesc de mult. Azi, mâine, toată viața, până la ultima suflare pe acest Pământ. Așa simt și nu îl pot minți pe Dumnezeu că simt altfel. Love, Oana”, a publicat bruneta pe contul ei de Instagram.

Nu știm dacă Oana a avut mustrări de conștiință, dar se pare că regretă cuvintele dure pe care le-a spus despre Alex Ashraf. În exclusivitate, bruneta ne-a lămurit care este motivul pentru care a postat acele declarații de dragoste pentru fostul partener.

ADVERTISEMENT

“Nu ne-am împăcat, dar asta nu înseamnă că îl urăsc. Aproape 10 ani de relație pasională nu ți-i poate lua nimeni. Când simt că mi-e puțin dor, fac asta, este încă soțul meu. Am zis că nu voi face scandal niciodată cu el. Am răbufnit pentru că am strâns prea multe. L-am ciufulit cu o mână pentru că m-a rănit cumplit, iar cu cealaltă l-am luat în brațe”, a declarat în exclusivitate Oana Zăvoranu pentru FANATIK.

Ce spunea Oana Zăvoranu în urmă cu câteva zile: “Ce a ales el e scrum”

Oana Zăvoranu era extrem de tranșantă în urmă cu câteva zile la adresa lui Alex Ashraf. Bruneta tuna și fulgera și despre fostul partener. Cu toate acestea, se pare că acum Oana caută o cale de împăcare. Cine știe, poate cei doi vor îngropa securea războiului și vor continua căsnicia într-un mod armonios.

“De când nu am mai avut bani a început să își facă ‘culcușul’ pentru plecarea pe care o gândea. Fiind sigur că aici nu o să mai fie mare lucru. Nu m-a cunoscut niciodată (Alex Ashraf, n. red) dacă nu a stiut că eu mereu în situații critice am renăscut ca Pasărea Phoenix. Trebuia sa aibă doar puțină răbdare.

ADVERTISEMENT

Ce a ales el e scrum de țigară și vise deșarte. Am tăcut de proastă. Am crezut că îi trece, pentru că așa mă mințea. Din păcate, parcă aveam mintea cusută. E la bordel fizic, în Geneva, Elveția și el stă cumințel să o aștepte (…) Sunt de un an și jumătate împreună, dar am tăcut eu”, declara Oana Zăvoranu pentru FANATIK.

Oana Zăvoranu încearcă să îl aducă pe Alex Ashraf înapoi?

În urmă cu câteva zile, Oana Zăvoranu . Se pare că fostul partener al celebrei brunete a avut alte planuri cu banii care intrau în casa celor doi. Oana a mărturisit că Ashraf i-a cumpărat actualei iubite un apartament. Cu toate acestea, bruneta pare că și-a schimbat părerea despre Alex Ashraf, iar acum încearcă să își salveze căsnicia.

“Da, eu trec printr-o situație mai delicată, dar peste care voi trece și o voi rezolva. El nu putea pune umărul împreună. A preferat din banii comuni care veneau sa îi cumpere ei un apartament pe care l-a renovat, mobilat, utilat. I-a luat mașină jeep, vacanțe, spa-uri, operații estetice, lecții de dresaj pentru câini. Posibil și ăsta să fie un motiv real pe care l-a luat foarte atent în calcul”, spunea Oana Zăvoranu pentru FANATIK.