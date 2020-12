Octavian Jurma, mesaj crunt despre noua tulpină COVID! „E deja în România. O vom detecta abia la anul”

Octavian Jurma a transmis un mesaj crunt despre noua tulpină COVID-19, una care face ravagii în Marea Britanie. Medicul a atras atenţia şi asupra scăderii numărului de teste efectuate în România. Acesta consideră că pot fi consecinţe grave dacă se continuă pe aceeaşi linie.

„Batalia impotriva testelor RT-PCR continua in aceasta perioada, alimentata probabil de disperarea autoritatilor locale sa scape de amenintarea carantinei.

Saptamana asta am reusit sa testam intr-o saptamana “normala” la fel de putin ca in saptamana dinaintea alegerilor cand am avut si minivacanta de 1 decembrie (cu 4 zile de weekend) si alegerile ca scuza. Oare ce scuza mai avem acum la 2 saptamani dupa la alegeri?

Octavian Jurma, mesaj crunt despre noua tulpină de coronavirus

In graficul de mai jos aveti comparatia evolutiei zilnice a numarului de teste clinice (dupa definitia de caz) in ultimele doua saptamani.

Astfel in saptamana

7-13 decembrie avem 114,215 de teste clinice

iar in saptamana

14-20 decembrie avem 100,673 de teste clinice

O scadere absoluta de 13,542 teste clinice sau -13.5%

Scaderea numarului total de teste este de 10%, deci testele la cerere au scazut doar cu 6.9% mult mai putin ca cele clinice, exact pe dos de cum ne asigura domnul Raed Arafat.

Aceasta scadere se reflecta si curba cazurilor noi care au scazut aparent cu -18.2% fata de saptamana trecuta dar in realitate mai degraba cu maxim 8%.

La o rata de pozitivare medie de 22.5% deficitul de 13,500 de teste se traduce in aproximativ 3,000 de cazuri ratate doar la nivelul testelor clinice.

Scaderea numarului de teste pentru a ascunde numarul de cazuri are si consecinte mai grave decat pe graficul cazurilor confirmate cu RT-PCR pentru ca reduce si nivelul de protectie pe care il ofera aceste teste. In final scaderea prematura a testelor este urmata invariabil de recidiva ratei de infectare.

Nu va faceti griji cu noua tulpina de coronavirus din Anglia. Inchiderea zborurilor cu Anglia de azi este o masura cu impact neglijabila in contextul relaxarii generale de la noi si al scaderii efortului de detectare timpurie al infectiilor.

Daca a ajuns deja in Australia unde chiar se testeaza anticipativ, va garantez ca este deja aici dar suntem deja cu 3 saptamani in urma epidemiei si o sa o detectam abia la anul si doar daca noul guvern va lua in serios razboiul cu COVID-19.

Noua tulpina pare sa fie cu 70% mai infectioasa, dar si cu o crestere de 50% a vitezei de infectare epidemia se va misca mai repede decat capacitatea noastra de vaccinare daca ne prinde valul 3 pe acest platou de peste 5,000 de cazuri pe zi.

Asta este, platim pretul pentru aroganta de a ne considera mai presus de legile naturii”, scrie Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook