Octavian Popescu, lăudat și de rivali: ”Va fi cel mai bun fotbalist român”

Noua ”perlă” a lui Gigi Becali de la FCSB, Octavian Popescu, este lăudat chiar și de rivali. Fostul atacant de la Rapid și Dinamo, Florin Bratu, este încântat de evoluțiile puștiului de 18 ani.

Latifundiarul din Pipera e convins că a dat lovitura cu fotbalistul luat gratis în vară de la Universitatea Craiova și crede că acesta va fi adevăratul urmaș al lui Gică Hagi.

În zece meciuri a evoluat Popescu pentru FCSB în sezonul 2020-2021 și nu a marcat niciun gol, dar a dat trei pase decisive. Tânărul fotbalist a bifat un joc și în Europa League în acest sezon.

Până și rivalii îl laudă pe Octavian Popescu

Tehnicianul Florin Bratu, un rival cunoscut al ”roș-albaștrilor”, este suprins plăcut de curajul pe care Octavian Popescu îl arată pe teren și îl laudă pentru atitudinea pe care o arată.

”În doi ani va fi cel mai bun fotbalist român. Mă raportez la vârsta pe care o are. Am văzut ce face când are mingea la picior, dar și cum joacă fără minge. Reușește mereu să facă diferența cu mingea la picior”, a declarat fostul internațional la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

”Îl avem pe Dennis Man ca exemplu. Eu îl știu pe Dennis Man de șapte ani, de când era junior la UTA. Știi cât de slab era când a venit la FCSB? Acum a pus masă musculară, a crescut enorm, asta trebuie să facă și Octavian Popescu”, a mai spus Bratu.

Octavian Popescu este ”perla” lui Gigi Becali care vine din urmă. Puștiul care a împlinit 18 ani pe 27 decembrie are parte de vești bune la început de 2021. Patronul celor de la FCSB a decis să-i mărească încă o dată contractul celui pe care așteaptă multe milioane de euro în viitorul apropiat.

Dumitru Dragomir crede că FCSB va da lovitura pe piaţa transferurilor cu Octavian Popescu, puştiul-revelaţie din finalul lui 2020. 10 milioane de euro spune fostul şef de la LPF că e valoarea tânărului fotbalist.

Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, lansează un avertisment pentru Octavian Popescu și implicit FCSB, cu privire la tentațiile capitalei și modul în care noul star de la echipa roș-albastră își va gestiona cariera.

