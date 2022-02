Drama cântărețului Octavian Riu! Cum a aflat că a fost mințit de cel pe care îl credea tatăl său: ”Nu mi-a păsat că a murit”

Octavian Riu, un cântăreț care s-a lansat de curând în showbiz-ul românesc, a povestit, pentru FANATIK, drama prin care a trecut acum patru ani, atunci când a aflat că bărbatul care l-a crescut nu îi era tată. La acea vreme, recunoaște artistul care, de profesie, este stomatolog, și-a explicat și comportamentul dur al bărbatului față de el.

Cum a aflat Octavian Riu că a fost mințit o viață de bărbatul pe care îl considera tată

”Am aflat adevărul într-o parcare. Aveam 32 de ani, se întâmpla acum 4 ani. Mi-a spus sora mea că nu sunt copilul lui. Chiar el îi spusese, eram certați la acea vreme, nu vorbeam deloc cu el.

Începuse să devină foarte invidios pe faptul că am realizat în doar câțiva ani cât nu a reușit el într-o viață întreagă”, povestește, pentru FANATIK, cântărețul Octavian Riu.

La acea vreme, șocul a fost uriaș, recunoaște cântărețul, și a refuzat să mai aibă de-a face cu bărbatul care i-a ascuns atât amar de vreme adevărul cu privire la faptul că nu îi este, cu adevărat, tată. În plus, scandalurile dintre ei, deveniseră din ce în ce mai mari.

”A ajuns până în faza în care să mă amenințe că îmi da foc la mașini și mizerii de-astea. Nu am mai vorbit cu el, i-am jurat că atât cât va trăi nu am să mai vorbesc cu el. După un an a s-a stins din viață, dar nu mi-a păsat că a murit, atât eram de supărat pe el”, ne-a mai spus Octavian Riu.

Evident, după ce a aflat că bărbatul acela nu îi este tată, cântărețul a început să investigheze situația. A aflat că, atunci când era doar un bebeluș, mama lui s-a despărțit de tatăl biologic pe care îl avea și s-a recăsătorit cu cel care i-a marcat copilăria și care era invidios pe cariera lui.

Octavian Riu, medicul pasionat de muzică

Octavian Riu este stomatolog, dar marea sa pasiune este, de fapt, muzica, el lansând de curând și o piesă de dragoste, ”Dacă pariam pe noi”. De altfel, recunoaște el pentru FANATIK, asta era marea lui dorință: să reușească să ajungă cântăreț.

”Lansarea în muzică a fost mereu un gând ascuns și o dorința care ardea mereu acolo, în sufletul meu. Iubesc scena, oamenii, publicul, am avut nenumărate experiențe de genul ăsta încă din copilărie. Nici nu știu dacă am un motiv pentru care nu am făcut pasul acesta mai devreme.

Acum îmi doresc mai mult că niciodată să le arăt tuturor că eu am o voce diferită, că pot să le bucur inimile cu melodiile mele ce vor urma să apară și că am și eu ceva de spus în muzică românească cel puțin”, ne-a spus Octavian Riu.

De altfel, piesa pe care a lansat-o de curând este una care, spune cântărețul, este făcută pentru cei care au suferit în dragoste. ”Piesa este una cu un mesaj foarte profund care cred că ne caracterizează multora relațiile din trecut. Și poate chiar și din prezent.



Clipul a ieșit neașteptat de frumos, am vrut să fac un videoclip care să fie complex, care să explice versurile. Îmi doresc să fiu și eu un nume mare pe tabelul cu artiști din România, așa că fac eforturi serioase pentru asta”, a mai spus, pentru FANATIK, cântărețul Octavian Riu.

Cine este Octavian Riu

Ajuns stomatolog din întâmplare, Octavian Riu este din Tulcea și recunoaște că a ajuns medic din întâmplare. ”Eu nu am crezut niciodată că o să mă fac dentist”, recunoaște Octavian Miu. Și, chiar dacă a ajuns din întâmplare să profeseze în acest domeniu, are totuși o satisfacție: a câștigat suficienți bani pentru a-și permite investițiile pe care le are de făcut în piese și videoclipuri.

În altă ordine de idei, Octavian Riu se declară a fi un bărbat fericit în plan sentimental. Chiar dacă, pentru a-și cuceri soția, a făcut un gest care, la acea vreme, a fost discutabil.

“Ne-am cunoscut pe yahoo messenger în 2006… Suntem de aproape 16 ani împreună. I-am furat-o fratelui meu din listă, la acea vreme, El voia să se întâlnească cu ea, dar am fost mai rapid și am rămas împreună”, ne-a spus, râzând, Octavian Riu.