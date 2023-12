Oferta făcută de FCSB pentru un jucător din SuperLiga: ”Da, am dat un milion de euro”

În cele din urmă transferul nu s-a mai făcut, însă bucureștenii nu au renunțat momentan la visul de a-l transfera pe Marius Ștefănescu. Mijlocașul tocmai și-a prelungit contractul cu Sepsi OSK, însă dacă covăsnenii vor rata play-off-ul fotbalistul ar putea să-și regândească viitorul, crede MM Stoica.

Oferta făcută de FCSB pentru un jucător din SuperLiga

Inițial existau zvonuri că Gigi Becali ar fi cumpărat 50% din Ștefănescu direct de la Viitorul Cluj, însă în cele din urmă MM Stoica a explicat că liderul actual din SuperLigă a dorit să plătească direct 1 milion de euro celor de la Sepsi. Laszlo Dioszegi a refuzat oferta, la fel cum a făcut-o și cu cei de la Rapid, pentru că ar fi rămas doar cu 50% din această sumă.

Hadnagy a spus să s-au dat 700.000, dar problema e că ei au 50% din Ștefănescu. Da, noi am dat un milion. Dar 50% îi aparține lui Mihai Georgescu, cei de la Sepsi nu sunt proprietarii lui Ștefănescu. Când cumpără cei 50%, dacă o vor face vreodată, mai discutăm.

Cam pe la un milion era oferta. Eu cred că Ștefănescu va termina contractul la Sepsi. L-au securizat cum trebuie, cu bani la semnătură, salariu bun. Nu ar avea de ce să plece. Doar să pice echipa în cap, să nu mai prindă play-off-ul. Mie mi-ar plăcea să fiu fotbalist acolo, la Sepsi. Și antrenor”, a declarat MM Stoica la Orange Sport.

Deși părea mai aproape de retrogradare, decât de play-off, Sepsi OSK pare că și-a revenit sub bagheta lui Bernd Storck, astfel că patronul celor de la Sepsi nu vrea să audă de vânzări de jucători în această iarnă. Desigur, situația s-ar putea schimba la vară în funcție de locul pe care Sepsi îl va ocupa în clasament.

”Nu pleacă nimeni de la echipă, momentan, nu vine nimeni. Am înțeles că Dinamo l-ar vrea pe Aganovic, dar nu cred că Adnan nu mai vrea să stea aici. Bernd Storck mi-a spus clar că nu are nevoie de niciun jucător, vrea să continue cu cei de acum. A zis că vreme de zece zile în Antalya va vedea ce poate fiecare fotbalist. Nici nu a cerut vreun jucător.

, vom vedea dacă se va întâmpla ceva în mercato”, a declarat Dioszegi pentru GSP.ro. În urmă cu mai multe luni, în direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul celor de la Sepsi OSK dezvăluia că nu este interesat cu cine împarte cota de 50% a lui Ștefănescu, cu FCSB sau cu Viitorul Cluj.

”Nu are nicio legătură, pe noi nu ne interesează a cui sunt 50%, la Cluj sau domnul Becali, ne-am dori să avem noi 100%. Cine are 50% nu ne interesează. 100% că Ștefănescu e jucător foarte bun, se gândește că dacă vinde în străinătate 50% trebuie să-i dăm lui. Pentru el, dacă a făcut mutarea asta, sigur a făcut o alegere bună. Nu am discutat noi personal cu dânsul, e un lucru normal că vrea cele 50%, asta e contractul. Nu negociem, dacă așa am făcut acum 5 ani contractul, respectăm și gata, asta e.

Dacă nu respectăm noi contractul de ce să mai cerem la alții să respecte contractul”, a explicat Dioszegi. Interesant, Rapidul a fost o altă echipă care a fost dispusă să plătească chiar și 2 milioane de euro pentru Ștefănescu, însă jucătorul nu a fost de vânzare, astfel că licitația a fost blocată.