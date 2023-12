Oferta surprinzătoare primită de Victor Pițurcă: „Acum a venit pe mail!”

Victor Pițurcă se află într-un moment de reflecție asupra viitoarei sale direcții profesionale. Fostul selecționer și antrenor al unor echipe de top precum Steaua și Universitatea Craiova a dezvăluit că a primit recent o ofertă tentantă din străinătate, mai precis din Africa.

Victor Pițurcă nu a mai antrenat din 2020. Oferta surprinzătoare primită din Africa

“Uitați-vă la cariera mea și la CV-ul meu, eu am antrenat foarte puține echipe în cariera mea de antrenor. Când spun că am avut foarte multe echipe care m-au dorit și că nu am dorit… mai văd că sunt luat peste picior, dar ăsta e adevărul.

ADVERTISEMENT

Acum am primit pe mail dacă-mi doresc să fiu directorul tehnic al unei echipe din Africa, mi s-a transmis acolo ce-și doresc de la mine, să supraveghez echipa de tineret, echipa mare… răspunsul a fost ‘nu’, nu sunt pregătit să fiu director tehnic, eu am fost antrenor toată viața

Am avut și multe oferte din Golf. Cu salarii mari, 150 de mii pe lună, dar nu am mers. Erau în mijlocul clasamentului. Uite, Contra, Rădoi, antrenează echipe mici, dar trebuie să facă asta. Eu dacă nu am făcut-o până acum, nu o voi face nici de acum”, a declarat Victor Pițurcă pentru

ADVERTISEMENT

Pițurcă a calificat România la Euro 2008

Refuzul său de a accepta funcția de director tehnic în Africa subliniază determinarea lui Pițurcă de a alege cu grijă proiectele pe care le abordează. Cu o carieră marcantă în spate, în care a antrenat cluburi de top și a avut roluri cheie în selecționata României, Victor Pițurcă pare să își păstreze focusul pe formațiile de top.

“Ascultă-mă. Eu în cariera mea nu am antrenat decât vreo trei-patru echipe. Echipele naționale, Steaua, Craiova și Al Ittihad afară. Doar echipe de top, care se luptă pentru campionat. Eu am avut oferte și din țară, multe echipe. Dar așa mi-am propus eu, să antrenez doar echipe de top, care trag la campionat”, a completat Victor Pițurcă.

ADVERTISEMENT

. Revenirea la Steaua și Craiova au fost urmate de un al doilea mandat la națională, între 2011-2014.

A antrenat în Arabia Saudită la Al-Ittihad între 2014-2016 și s-a întors în România la Universitatea Craiova în 2019. Cu un palmares notabil, Pițurcă rămâne o figură influentă în fotbalul românesc. În ciuda faptului că a primit numeroase oferte atât din țară cât și din străinătate, Pițurcă a preferat să aștepte un proiect pe măsura capacităților sale.

ADVERTISEMENT

În prezent, România se bucură de o nouă calificare la un turneu final. Edi Iordănescu a reușit să ducă “tricolorii” la turneul final Euro 2024 de pe prima poziție.