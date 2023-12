Mihai Stoichiță, dialog fabulos cu selecționerul Elveției: „Bă, ești norocos!”

Mihai Stoichiță nu a înțeles ce se întâmplă la tragerea la sorți de la Hamburg, . Directorul tehnic al FRF s-a amuzat alături de selecționerul Elveției, Murat Yakin.

Mihai Stoichiță, dialog savuros cu selecționerul Elveției la tragerea la sorți: „L-a bufnit râsul și m-a luat în brațe”

Mihai Stoichiță s-a întreținut la tragerea la sorți din Germania cu fostul adversar din preliminarii: „Am vorbit cu Murat, cu antrenorul Elveției. După m-am dus la el și i-am zis: Bă, ești norocos! L-a bufnit râsul și m-a luat în brațe.

Din cauza înfrângerii cu România din ultimul meci din preliminarii, Elveția a fost în urna a patra și a căzut în grupa A cu Germania, Ungaria și Scoția: „Nu știam cum să-i spun. Halal de mămica ta care te-a făcut că ai noroc mare în ce grupă ai căzut. Râdea. Noroc mare”.

Stoichiță e convins că Yakin va fi pe banca Elveției și la turneul final: „Sigur că o să fie. Aici am văzut că era în relații bune cu președintele. Râdea Bodescu lângă mine când îi spuneam. Era martor la situație. Vorbeam cu cine au căzut”.

Mihai Stoichiță, bulversat total de sunetele sexuale din timpul tragerii la sorți: „Chiar am întrebat”

Mihai Stoichiță a fost dat peste cap de zgomotele porno care au întrerupt tragerea la sorți la Euro 2024: „Eu nu am auzit. Îți dau cuvântul de onoare. Am fost în sală, dar nu mi-am dat seama. Chiar am întrebat. Multă lume spunea că e un copil care… Ce să caute un copil mic la tragerea la sorți la Campionatul European? Mă gândeam eu.

Da. Am citit azi și eu la voi cum îl cheamă pe-ăla Jarvo, dar putea fi făcut ca la rebus: Javră. Cum să te lămurești? Eu eram cu gândul la bile, la altele”, a mai spus oficialul FRF la FANATIK SUPERLIGA.

Câte puncte facem la Euro 2024: „Minim patru”

: „(n.r. – câte puncte facem în grupa asta?) Pot să spun ceva? Minim patru. Pe asta merg eu. Eu zic că facem minim patru puncte.

Nu ne am bucurat ostentativ. Sau măcar nu am arătat. Când suntem numai noi, poate ne mai exprimăm sentimentele, dar acolo suntem protocolari. N-am schițat niciun zâmbet. În mine mai râdeam din când în când, dar nu puteam să o arăt.

(n.r. – care a fost prima reacție a lui Edi Iordănescu?) Impasibil. După, normal, mi-a zis ‘Nu e o grupă chiar așa ușoară, e o grupă dificilă’. ‘Da, mă, trebuie să ne pregătim tare de tot ca să realizăm ce vrem’”.

