Florentin Petre și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase de la Euro 2008. Prima „șocantă” oferită de Ionuț Negoiță

Performanța reușită de Edi Iordănescu a fost lăudată de toți oamenii fotbalului. Valul de entuziasm i-a făcut pe foștii internaționali să își amintească de propriul lor succes, calificarea la Euro 2008.

Amintiri de la Euro 2008

“Să vă povestesc o fază tare cu Bănel pentru că e acolo și poate să vă confirme lucrul acesta. La Campionatul European din 2008, la meciul cu Italia, a venit cineva și ne-a promis o primă, mai ții minte Bănele? Aveam un apartament la doi inși.

ADVERTISEMENT

Mi se pare că domnul Negoiță, nu mai țin minte bine. A ratat Mutu penalty, după meci ne-am uitat așa urât la el. Aia e, îl împărțeam jumătate-jumătate. Cel mai important era să ne calificăm.

Nu vreau grupa din 2008, am jucat cu ei, eu cred că merităm mai mult. A fost o grupă grea rău de tot atunci. Nici nu mai contează acum, este important că am ajuns acolo, la turneul final”, a declarat Florentin Petre.

ADVERTISEMENT

În 2008, “tricolorii” au avut ghinion să pice într-o grupă de foc cu Franța, Italia și Olanda. Atunci, echipa pregătită de Victor Pițurcă a jucat pentru calificare până în ultimul meci.

România nu a trecut de grupe la Euro 2008

“Am fost foarte aproape și am întâlnit cele mai puternice echipe. Păcat că nu am reușit. Am prins și Olanda atunci și era o forță. Am jucat în acel meci. Toată lumea a spus că Olanda se dă la o parte, Olanda vrea să ajute, nu a fost așa. La 0-0 am avut ocazie mare prin Mutu. Noi am avut două ocazii prin Adrian Mutu în prima repriză, puteam marca atunci și aia era”, a declarat Bănel Nicoliță.

ADVERTISEMENT

“Cum a vrut să ne ajute Olanda? Eu cu 2 zile înainte am fost la Lausanne, pe acea vreme mergeam pe stadioane, am fost la conferința de presă a lui Marco van Basten. Acolo stăteau. Și Marco van Basten zice că noi vom juca cu aceeași atitudine. Au jucat numerele de la 12 la 22, dar cine erau, cu Van Persie. În repriza secundă l-au băgat și pe Van Basten și ne-au păpat”, a spus Alin Buzărin.

“A fost un an extraordinar de bun, atunci, la Campionatul European din 2008. Acum vine ceva nou, lumea spune că nu mai este ritmul și calitatea fotbalului de atunci pentru că sunt 24 de echipe.

ADVERTISEMENT

Dar nu, este un show, un moment extraordinar de frumos care oferă posibilitatea mai multor naționale să ajungă la Campionatul European. Dacă stăm să ne gândim, a fost aproape de calificare și Moldova”, a completat Florentin Petre

În fiecare luni, marți și vineri, FANATIK SUPERLIGA se vede LIVE și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Nicolita si Petre au ratat o prima fabuloasa