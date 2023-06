Olguța Vasilescu, reacție după crima din Grădina Botanică: ”Psihopatul nu e craiovean, a venit special să omoare”

Crima de la Grădina Botanică din Craiova a fost comentată și de primarul din Bănie, Olguța Vasilescu. Aceasta susține că ucigașul de 17 ani a venit special în oraș să omoare pe cineva.

Primarul din Craiova, Olguța Vasilescu, reacționează după crima din Grădina Botanică: ”Vorbim de un psihopat”

La finalul ședinței de consiliu local din Craiova de joi, 29 iunie, Olguţa Vasilescu a avut o reacție extrem de dură în momentul în care a comentat cazul tragic care a avut loc la Grădina Botanică din oraș.

Primarul spune că tânărul de 17 ani, care ”nu era craiovean”, a venit special în Grădina Botanică să omoare pe cineva. Vasilescu dă asigurări că orașul pe care îl conduce nu este mai puțin sigur decât Timișoara, unde nici acum la peste 30 de ore .

”A venit special să omoare pe cineva. Vă dați seama cât sânge rece a avut dacă a trecut de 2 polițiști cu care a vorbit și a dat de 20 de ori cu cuțitul într-o persoană. Un psihopat care, atenție, nu era craiovean, a venit special să omoare pe cineva.

Cert este că dacă n-ar fi existat acești doi polițiști locali nu ar fi fost prins. Ei l-au identificat imediat pe ucigaș. A putut să fie prins la câteva sute de metri de Gradina Botanică într-un timp record

Să știți că orașul Craiova nu este mai nesigur decât este Timișoara. Unde iată, avem și acolo o crimă, iar ucigașul nu a fost prins, chiar dacă au existat camere de luat vederi”, punctează edilul.

Primarul Craiovei anunță măsuri după tragedia din Grădina Botanică

În ieșirea publică de joi, Olguța Vasilescu a anunțat o primă măsură pentru a spori gradul de siguranță în Grădina Botanică Craiova. Primarul Craiovei a precizat că a dispus închiderea intrărilor secundare în locație.

”Astfel, echipajul care are în pază acest obiectiv poate să îi aibă sub supraveghere pe toți cei care se plimbă prin Grădina Botanică. În acest sector din Craiova, cel puțin de când sunt eu primar, nu am avut nici măcar un incident.

Nu se pune problema unei fapte grave. Singurele cazuri au fost când s-au rupt flori sau că au intrat cu bicicleta unde nu era permis. Atât. În 10 ani”, a precizat Vasilescu, citată de .

Marți, 27 iunie, din Craiova. Fata a murit din cauza rănilor, iar prietenul ei mai în vârstă este în stare critică la spital. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire.