Mărturie sfâșietoare după asasinarea Melissei, în Grădina Botanică din Craiova. Ultimele cuvinte ale mamei sale

Fata avea 14 ani și a fost ucisă de un tânăr de 17 ani. Anchetatorii au stabilit că aceasta încercase să fugă și să ceară ajutor, însă nimeni nu era prin zonă. Trupul fetei a ajuns la o capelă din centrul orașului, după ce a fost ridicat de la morga Spitalului Filantropia, iar fata va fi înmormântată joi, 29 iunie 2023.

Mărturie sfâșietoare după asasinarea Melissei

Mama fetei a ținut un discurs emoționant în aceste clipe foarte grele pentru familie. ”În urma tragicului eveniment petrecut ieri, în Grădina Botanică, îngerașul nostru scump se află, din această după-amiază, la Capela Bisericii Sf. Spiridon (în spatele Farmaciei 3F). Melis, eroul nostru, ai fost o lumină blândă în viețile noastre, un înger care ne-a adus bucurie și iubire necondiționată.

Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău prețios!“, este mesajul transmis de mama fetei pe pagina de Facebook. Între timp, tânărul de 20 de ani înjunghiat alături de Meliss, are nevoie de sânge pentru că se află în stare gravă la secția ATI a Spitalului de Urgență din Craiova.

Emi, cum este alintat băiatul de către prieteni, are acum nevoie urgentă de sânge după ce a fost înjunghiat de mai multe ori în zona cervicală, dar și în torace și abdomen. Pentru că a pierdut 4 litri de sânge, elevii de la Colegiul Național Carol I din Craiova au fost primii care au donat pentru a încerca să-i salveze viața.

“Carol l”, promoția 2022 (clasa a XII a A, mate info, bilingv-engleza) are nevoie de ajutorul nostru! Din nefericire, el este victima incidentului din Gradina Botanica, de marți, 27.06.2023 si este internat la ATI, Spitalul Județean nr. 1! Cei care pot dona sânge, indiferent de grupa sanguina, sunt rugați să meargă la Spitalul nr.1 și să specifice numele *BĂDICĂ EMANUEL! Vă mulțumim!”, au transmis elevii pe paginile lor de socializare, potrivit Știrile PRO TV.

Între timp, criminalul Mario Alexandru Fojică a rămas în arest și va fi audiat în aceste zile. Tânărul a mărturisit, senin, că a crezut ca l-a ucis pe băiat, iar fata a fost victimă colaterală, pentru că era un martor care văzuse totul. ”Am crezut că l-am omorât și fata era martor, văzuse totul“, a povestit tânărul.

Mai mult, cu toate că o prietenă a Melissei susține că acest criminal era fostul iubit al fetei și ar fi fost o răzbunare din dragoste, criminalul susține că nu și-a cunoscut victimele. Totul ar fi pornit de la un conflict spontan, pentru că Bădică Emanuel i-ar fi reproșat lui Mario că se uită ciudat la iubita sa.

Emi i-ar fi dat inclusiv o palmă, moment în care Mario a decis să comită masacrul din parc. ”Mi-am pus mănuși, o mască și am scos maceta din rucsac“, povestește criminalul în prima sa declarație. Ulterior a refuzat să mai scrie în declarație ce relatase, astfel că acest caz va fi extrem de complicat pentru procurori.

Și mai surprinzător e faptul că Mario Alexandru Fojică, criminalul în vârstă de 17 ani, este fiul șefului de post din localitatea Calopăr. Prietenii spun că părinții i-au oferit mereu o educație aleasă, însă băiatul a fost mereu agresiv și deviant. ”Elevul, în vârstă de 17 ani, a fost admis în anul 2020 şi se afla în vacanţa de vară. Pe parcursul celor trei ani de studii în instituţia noastră, elevul a avut rezultate bune la învăţătură, a absolvit ultimul an de studii, respectiv clasa a XI-a, cu media 7,67, nefiind înregistrat cu abateri disciplinare grave. A fost declarat apt în urma testărilor psihologice desfăşurate în cadrul proceselor de selecţie, conform baremelor în vigoare pentru admiterea în învăţământul militar liceal“, a transmis Colegiul Militar unde studia acesta.

Ce notă primise la evaluare Meliss

Fata ucisă cu sânge rece la Craiova nu a mai apucat să se bucure de nota primită la Evaluarea Națională. Potrivit , fata obținuse media 9 și ar fi putut ajunge la liceul dorit, cel mai probabil în Craiova. De altfel, Meliss câștigase în 2021 un concurs de educație financiară, fiind răsplătită cu 1.200 de lei.

”Mă numesc Lungu Melis-Mihaela, am 13 ani și sunt din Craiova. Părinții mei mă laudă mereu că sunt creativă, sora mea mă ceartă că nu îmi pun ideile în practică, dar eu doar zic că sunt organizată și responsabilă cu timpul, dar și cu banii mei. Îmi place să strâng bani, fac asta de când eram mică. De obicei îi țineam sub saltea, pernă, în cutie, oriunde.

Anul acesta am învățat cum îi pot înmulți ușor. Așa că am venit la tine, CAR ECONOMIA, ca să îi investesc în economii. Economisesc pentru a-mi putea îndeplini un vis la 18 ani. Să călătoresc în America. Până atunci mă pot ocupa de școală și de jocurile mele video. Am făcut și un plan pentru bugetul meu, pe care îl urmăresc mereu”, povestea Meliss în acel moment.