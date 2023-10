Omul care l-a debutat pe Andrei Ivan: „Făcea tac-su scandal că trebuie să joace!”

Oltenii s-au impus cu 5-1 și au urcat până pe locul 3 în clasament. Echipa lui Rotaru are 21 de puncte, cu două peste Rapid, echipa aflată pe poziția a 4-a.

Ivan a fost schimbat la pauza meciului

“Ivan a greșit că a făcut lucrul acesta. Adverasrul cerea goluri și se gândea că în repriza a 2-a dau 2 goluri și domolesc din supărările publicului. Nu aș vrea să fiu interpretat, că e prost educat, dar el nu a primit în fobtal educația care trebuia.

Eu l-am avut pe Ivan la 17 ani, eram antrenorul echipei. El când era la U19, când era la U21, când avea 17 ani, era pe loturi aproape tot timpul, câte două trei săptămâni. Făcea ta-su scandal că trebuie să joace.

În afară, că nu vorbea cu mine, nu aveam eu treabă să stau cu tatăl lui Ivan. Dar mereu se vorbea că nu joacă. Dar problema era că dacă nu te-ai pregătit cu echipa, nu pot să te bag titular”, a declarat Sorin Cârțu.

Ivan mai are de lucrat la atitudine

Ivan are o muncă dificilă în față. Trebuie să recâștige dragostea suporterilor olteni. Ivan a jucat 10 partide pentru Craiova în acest sezon și a reușit să înscrie de 3 ori.

“Era în lot, în băgam câte 15 – 20 de minute. Treptat așa, era un jucător pe care voriam să îl cresc. Eu am stat un an, un an l-am prins, dar dacă stătatea mai mult timp cu mine în perioada aia, pentru că atunci se face educația.

Atunci cu siguranță că avea altă educație. Altfel ar fi perceput niște situații din acestea, mai puțin favorabile. Așa e în fotbal, treci și prin situații nefavorabile, e foarte important să știi cum să le gestionezi.

Nu are un echilibru emoțional, nu e capabil să treacă peste niște momente. Și când dă goluri foarte mult, a făcut lucrul pentru care a fost angajat, pentru care Rotaru îl plătește. A dat goluri, a luat jocuri pe cont propriu și a influențat rezultatul pozitiv.

Dar trebuie să știi să gestionezi toate momentele, îți trebuie un echilibru emoțional. Nu are capacitatea asta să gestioneze momente de genul acesta. Ce presiune erau atunci cu tatăl lui, i s-a și spus, a fost sfătuit să nu meargă la Cârțu că are probleme”, a completat Sorin Cârțu.

