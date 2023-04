Omul din spatele revenirii incredibile a lui Florinel Coman. „El e de vină! E meritul lui, credeți-mă”. Video exclusiv

Florinel Coman a fost omul meciului în . Atacantul roş-albaştrilor a marcat un gol magnific din lovitură liberă şi a creat alte acţiuni periculoase la poarta lui Simone Scuffet.

Omul din spatele revenirii incredibile a lui Florinel Coman: “Tot Gigi Becali a avut dreptate”

Dumitru Dragomir consideră că meritul pentru revenirea în formă a lui Florinel Coman este al patronului Gigi Becali şi laudă, la emisiunea “Profeţiile lui Mitică”, inspiraţia patronului de a-l forţa în momentele de după accidentare:

“A jucat magnific Florinel Coman. Tot Gigi Becali a avut dreptate. Când ăsta nu stătea în picioare după accidentare, l-a forţat un pic, presa l-a luat în primire. Şi uite acum. E din nou cel mai bun de la FCSB.

Joacă foarte bine acum. L-au adus la o formă foarte bună. Este de felicitat Pintilii. Antrenamentele le face el. Ăla (n.r. Charalambous) nu ştie cum să ajungă la baza sportivă, e de câteva zile la echipă.”, a spus Mitică Dragomir.

Florinel Coman, supărat după remiza cu CFR Cluj: “Nu a mers nimic. Suntem dezamăgiţi”

Chiar dacă a fost cel mai bun de pe teren, şi de rezultatul de pe tabelă, care îndepărtează FCSB-ul de Farul, dar consideră că mai e timp pentru a reveni:

“Am avut ocazii pe final, puteam câştiga. Din păcate nu am marcat. Am făcut un joc foarte prost, dar pe un teren greu cu un joc slab am plecat cu un punct. Nu a mers nimic. Suntem dezamăgiţi de jocul nostru.

Nu s-a pierdut nimic, trebuie să ne schimbăm faţa jocului şi să câştigăm acel meci pentru că avem nevoie de puncte. Exersez loviturile libere, dar este mai puţin important. Ne pare rău că nu am câştigat. Am jucat slab”, a reacţionat Florinel Coman.

Florinel Coman a reuşit să marcheze în meciuri consecutive, după ce a punctat şi lunea trecută în victoria roş-albaştrilor de pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1.

