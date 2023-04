Florinel Coman, reacţie dură la finalul meciului CFR Cluj – FCSB 1-1: “Am făcut un joc foarte prost. Nu ne-a ieşit nimic”. Târnovanu l-a atacat pe Dan Petrescu

CFR Cluj şi FCSB au încheiat la egalitate, , în etapa a treia din play-off. Este un rezultat perfect pentru Farul Constanţa, care s-a desprins în clasament la patru lungimi de campioană şi la cinci de roş-albaştri.

Florinel Coman, reacţie dură la finalul meciului CFR Cluj – FCSB 1-1

Florinel Coman a fost ales jucătorul meciului, dar a fost foarte dezamăgit de prestaţia echipei sale, spunând că jucătorilor nu le-a ieşit nimic, dar lupta la titlu continuă chiar dacă :

“Am avut ocazii pe final, puteam câştiga. Din păcate nu am marcat. Am făcut un joc foarte prost, dar pe un teren greu cu un joc slab am plecat cu un punct. Nu a mers nimic. Suntem dezamăgiţi de jocul nostru.

Nu s-a pierdut nimic, trebuie să ne schimbăm faţa jocului şi să câştigăm acel meci pentru că avem nevoie de puncte. Exersez loviturile libere, dar este mai puţin important. Ne pare rău că nu am câştigat. Am jucat slab”, a spus Coman.

Radunovic: “Meci greu, o deplasare grea. Mă bucur că am avut reacţie după pauză şi am dat gol”

Risto Radunovic a declarat că egalul nu o ajută pe FCSB şi le cere suporterilor să vină în număr cât mai mare la stadion pentru meciul cu Farul Constanţa:

“Meci greu, o deplasare grea. Mă bucur că am avut reacţie după pauză şi am dat gol. Nu suntem bucuroşi pentru acest egal, dar asta este. Nu am înţeles faza cu David Miculescu în finalul primei reprize.

Play-off-ul este foarte echilibrat şi mă bucur. Jucăm acasă meciul următor. Aş vrea să fim susţinuţi de suporteri, trebuie să câştigăm cu Farul Constanţa. CFR Cluj joacă foarte bine acasă, are experienţă în aceste meciuri.

Este un adversar foarte puternic. Un egal este echitabil, dar noi nu suntem mulţumiţi cu un singur punct în această confruntare”, a spus Risto Radunovic la finalul confruntării.

Meciul dintre FCSB şi Farul Constanţa se va desfăşura lunea viitoare, în a doua zi de Paşte, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Cu un succes, roş-albaştrii se apropie la un punct de lider.

„Am început foarte slab, n-am putut ieși din jumătatea noastră. Până am primit golul, nu am jucat absolut nimic. Apoi am echilibrat cât de cât meciul, iar în a doua repriză probabil cei de la CFR s-au mulțumit cu 1-0. Stilul lor caracteristic, trag de timp, stau pe jos un milion de ani, la auturi durează vreo 5 minute până bat unul. Trageri de timp foarte mari. Dacă ei se bucură cu un egal acasă, îmi doresc din tot sufletul meu să câștigăm toate meciurile și să fim campioni!”, Ştefan Târnovanu