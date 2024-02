OnlyFans, plăți de 15 miliarde de dolari către creatorii de conținut. Istoria și evoluția unei rețele sociale controversate

OnlyFans a luat naștere în 2016 ca o rețea socială care să servească drept punct de întâlnire între influencerii din domeniul modei și fanii acestora. Creatorul său, britanicul Tim Stokely, a conceput-o inițial ca pe o platformă de conținut premium, unde utilizatorii plăteau pentru a vedea conținutul “idolilor” lor.

Istoria și evoluția unei rețele sociale controversate

În 2018 însă, rețeaua socială a fost achiziționată în proporție de 75% de Leonid Radvinski, proprietarul site-ului MyFreeCams, și-a schimbat cursul și a devenit ceea ce este astăzi, o platformă pentru adulți, unde creatorii de conținut împărtășesc imagini sau videoclipuri erotice sau sexuale, acestea fiind principala atracție a rețelei.

În 2021, Stokely a renunțat la funcția de CEO al companiei, iar această poziție a fost preluată de Ami Gan, fost director de comunicare și marketing. În prezent, CEO al OnlyFans este Keily Blair, fost director de strategie și operațiuni, care a preluat această funcție după demisia lui Gan. Blair s-a alăturat companiei cu sediul la Londra în ianuarie 2022 în calitate de director de strategie și operațiuni.

Plățile efectuate pe platformă au ajuns la 5,6 miliarde de dolari în 2022, cu peste 3,1 milioane de creatori înregistrați și 238,8 milioane de fani. OnlyFans reține o cincime din plățile generate pe site.

Compania și-a sporit măsurile de încredere și siguranță, impulsionată în parte de Legea privind siguranța online din Marea Britanie, care obligă site-urile pentru adulți să verifice vârsta utilizatorilor săi prin tehnologii precum scanarea facială sau prin verificarea încrucișată cu băncile.

OnlyFans, plăți de 15 miliarde de dolari către creatorii de conținut

Blair, care a fost anterior specialist în cibernetică, confidențialitate și date la firma de avocatură Orrick, Herrington & Sutcliffe, unde a avut OnlyFans ca și client, spune că platforma a făcut deja cea mai mare parte din munca necesară pentru a se conforma reglementărilor.

”Cred că aceasta este o companie atât de specială în ceea ce privește locul pe care îl ocupă în ecosistemul tehnologic și al social media. Suntem atât de neobișnuiți pentru că suntem o poveste de succes în domeniul tehnologiei din Marea Britanie.

Am plătit peste 15 miliarde de dolari creatorilor de când am început, iar această sumă este în creștere de la an la an. Continuăm să creștem”, a declarat Keily Blair pentru .

Șefa OnlyFans a vorbit și despre direcțiile în care se orientează compania pentru viitor. Este analizată deschiderea și către alți creatori de conținut, în plus față de consolidarea conținutului actual.

”Evident, suntem foarte mândri de creatorii noștri de conținut pentru adulți, dar trebuie să ne asigurăm că ne deschidem și către alți creatori. Sponsorizăm o mulțime de sportivi, în special în domeniul MMA (arte marțiale mixte) și al sporturilor de luptă.

Poate ați văzut că la sfârșitul anului trecut. Acela a fost un moment viral incredibil pentru afacere: au existat peste 800 de povești despre lansare în 39 de țări.

OFTV (OnlyFansTV, un site video n.r.) va continua să fie un punct de interes pentru noi în ceea ce privește gândirea în ceea ce privește creșterea. Luna ianuarie a acestui an a fost o altă lună record pentru OFTV, cu peste 23 de milioane de vizualizări. Este vorba, de asemenea, de a analiza potențialele licențe ale acestui conținut pentru alte platforme de streaming”, a mai declarat ea.

Cum funcționează Onlyfans

Pentru a te înregistra pe Onlyfans este necesar să ai vârsta legală (peste 18 ani), atât în calitate de creator, cât și în calitate de fan. În plus, pentru a finaliza înregistrarea, persoana trebuie să nu fi fost acuzată de infracțiuni sexuale și să se asigure că în țara sa este permisă înscrierea și vizualizarea conținutului platformei.

Fanii își pot crea un cont gratuit pentru a urmări persoanele care postează pe rețeaua de socializare, dar pentru a avea acces la conținutul propriu-zis trebuie să se aboneze și să plătească o taxă lunară pe care o stabilește chiar creatorul.

Pe lângă vizualizarea conținutului creatorilor, fanii pot primi și mesaje plătite cu fotografii sau videoclipuri premium, precum și să scrie mesaje private pentru a face unele cereri personalizate. În ambele cazuri, ei trebuie să facă o plată suplimentară.

Pentru a deveni un creator de conținut pe OnlyFans trebuie să vă creați un cont gratuit, să verificați înregistrarea prin prezentarea actului de identitate și a unei fotografii selfie (pentru a dovedi că sunteți major) și să stabiliți o taxă lunară pentru abonamentul fanilor. Apoi puteți să încărcați conținut și să primiți veniturile aferente.

Creștere explozivă în timpul pandemiei

Între martie și aprilie 2020, la începutul pandemiei de coronavirus, OnlyFans a înregistrat o creștere lunară de 75% a numărului de înscrieri. Acest lucru a însemnat o medie de 200.000 de utilizatori care s-au înscris în fiecare zi.

Raportul a mai spus că 82,3 milioane de utilizatori s-au înscris, față de 13,5 milioane cu un an înainte. Financial Times a raportat că tranzacțiile OnlyFans au crescut cu 553% în 2020, crescând de șapte ori, ajungând la 2,4 miliarde de dolari.

Mai multe celebrități folosesc platforma

Nenumărate celebrități și influenceri au profitat de trendul OnlyFans, Cardi B, Blac Chyna, Tyler Posey și Tana Mongeau numărându-se printre cei care împărtășesc conținut exclusiv și, uneori, explicit cu fanii.

Potrivit , creatorul care deține recordul pentru câștigarea a 1 milion de dolari pe platformă în cel mai scurt timp este cântăreața de rap Bhad Bhabie, care a câștigat 1 milion de dolari în doar șase ore. OnlyFans a confirmat ulterior această cifră.

Bhad Bhabie, al cărei nume real este Danielle Bregoli, este în atenția publicului încă de la vârsta de 13 ani, după ce a devenit virală în urma apariției sale la emisiunea “Dr Phil”. Bregoli și-a făcut un cont la scurt timp după ce a împlinit 18 ani.

Recordul a fost deținut anterior de fosta vedetă Disney Bella Thorne, care, după ce s-a alăturat OnlyFans, a făcut 1 milion de dolari în 24 de ore.

Lucrătorii veterani din domeniul sexului de pe platformă au acuzat-o rapid pe Thorne de ”gentrificarea” OnlyFans, mulți cerându-i să redistribuie averea pe care a acumulat-o rapid pe platformă.

La scurt timp după această controversă, platforma a impus limite privind bacșișul pe care utilizatorii îl pot da și cât de mult pot cere creatorii, ceea ce a determinat mulți creatori, inclusiv lucrători sexuali, să își exprime îngrijorarea că veniturile lor vor fi afectate. OnlyFans a declarat la vremea respectivă că decizia nu a avut legătură cu succesul lui Thorne.

OnlyFans a interzis ”conținutul explicit” timp de șase zile

Pe 19 august 2020, OnlyFans a anunțat o interdicție extrem de controversată privind conținutul explicit pe platformă. La momentul respectiv, platforma a declarat că interdicția a fost pentru a “respecta solicitările partenerilor noștri bancari și ale furnizorilor de plăți”.

În timp ce conținutul explicit din punct de vedere sexual nu ar mai fi fost permis, utilizatorilor li s-ar fi permis în continuare să posteze videoclipuri și fotografii nud, cu condiția ca acestea să nu încalce politica de utilizare acceptabilă a OnlyFans.

Această decizie a generat o reacție extrem de dură pe rețelele de socializare, fiind criticată de lucrători sexuali, celebrități și grupuri de susținere. Politica a fost anulată șase zile mai târziu, OnlyFans mulțumind utilizatorilor pentru că “și-au făcut [vocea] auzită” și precizând că vor continua să ofere un spațiu primitor pentru toți creatorii.