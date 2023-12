Nick Kyrgios are cont de OnlyFans. Promisiunea făcută: ”Știu ce vor să vadă fanii”

Asul tenisului a anunțat că intenționează să ”dezvăluie toate părțile marii sale personalități”. Kyrgios, care a câștigat primul său titlu de Grand Slam la dublu masculin la Australian Open anul trecut, a declarat: ”A fost la mintea cocoșului să îmi lansez un cont OnlyFans”.

Nick Kyrgios este cont de OnlyFans. Promisiunea făcută

”Ei revoluționează rețelele sociale și am vrut să fac parte din asta. Sportivii nu mai pot apărea doar pe teren, trebuie să ne facem simțiți și în online”, a adăugat Kyrgios. Singura problemă e că , însă acest lucru nu pare să-l supere prea tare pe Kyrgios.

ADVERTISEMENT

. Acesta este viitorul. Vorbesc direct cu fanii mei de ani de zile și știu ce vor să vadă. Desigur, vor fi implicate mingi de tenis, sfaturi, trucuri și în culise, dar vor ajunge să vadă toate laturile mele diferite. Jocuri, tatuaje, latura mea intimă – totul este pe masă și voi aduce fanii împreună la plimbare cu mine!”, a completat jucătorul de tenis, conform

Keily Blair, CEO al OnlyFans, a comentat această deciie. ”La fel ca OnlyFans, Nick este un perturbator, așa că este grozav să-l vedem alăturându-se platformei noastre, găsind noi modalități de a-și împărtăși conținutul și de a se exprima”, a comentat Blair, conform presei din Marea Britanie. Pagina OnlyFans a lui Kyrgios va fi accesată gratuit și va oferi conținut exclusiv creat pentru baza lui de fani.

ADVERTISEMENT

Decizia lui Nick vine la doar câțiva ani după ce a susținut cu încredere că va ”obține câțiva abonați” când a fost întrebat în timpul unui interviu de la Aussie TV ce s-ar întâmpla dacă s-ar alătura echipei OnlyFans. Recent, Nick Kyrgios a vorbit deschis despre lupta sa cu problemele psihice. Vorbind la Piers Morgan Uncensored de la TalkTV, Kyrgios i-a mulțumit lui Andy Murray pentru că l-a ajutat să depășească gândurile de sinucidere, după ce a observat semne de autovătămare pe australian.

El a dezvăluit că Murray l-a întrebat despre leziunile fizice anormale de la brațul său în timpul unei sesiuni de antrenament înainte de a continua să-și alerteze managerul, John Morris. Kyrgios a spus: “Andy a fost întotdeauna un mare susținător al meu. De îndată ce am venit în turneu, și-a dat seama ce se întâmplă și m-a luat sub aripa lui.

ADVERTISEMENT

Apoi și-a dat seama mai târziu în cariera mea că nu pot fi antrenor și a avut grijă de mine. Mi-a văzut rănile pe mână și m-a întrebat: ce e asta pe brațul tău? Eram destul de rău în acel moment. Andy, evident, încerca să-mi dea un sfat în privința asta. Dar eram atât de blocat în obsesiile mele din acel moment, încât nu l-am ascultat.

Evident că sunt foarte recunoscător. Îi mulțumesc mult”, a continuat Kyrgios, fericit așadar că a trecut peste ceea ce pare a fi depresie. Mai mult, jucătorul de tenis din Australia a concluzionat: ”Cred că totul a durat un an și jumătate până la doi ani, a fost rău complet. Am fost în întuneric să fiu sincer.

ADVERTISEMENT

Am câștigat turnee profesioniste, am băut alcool în fiecare seară, am apelat la auto-vătămare, arzându-mi lucruri pe braț, tăiându-mă pentru distracție. A devenit o dependență de durere. M-am urât pe mine însumi. Urăsc să mă trezesc și să fiu Nick Kyrgios”.