Oprița, anunț-șoc despre plecare înainte de Steaua – Rapid: „E prima oară când spun asta!”. Exclusiv

Daniel Oprița a prefațat . Antrenorul Stelei a transmis un mesaj de îmbărbătare pentru jucători și fani, dar a vorbit și despre situația sa contractuală care este ignorată de conducerea „militarilor”.

Daniel Oprița, mesaj pentru jucători și suporteri înainte de meciul cu Rapid. Vorbește în premieră despre plecarea de la Steaua: „Așa stau lucrurile”

, care a oferit ultimele informații despre partida împotriva Rapidului, dar și despre viitorul său la Steaua, care e din ce în ce mai incert. Antrenorul a vorbit pentru prima oară serios despre plecarea din Ghencea.

ADVERTISEMENT

Daniel, ce mesaj ai pentru jucători înainte de derby?

– Am convingerea că sunt și ei motivați la maximum, pentru că e un derby. Vor fi mulți suporteri și le-am spus că dacă vrem să mai sperăm la calificare trebuie să câștigăm meciul ăsta. Eu chiar cred că putem. Suporterii ne vor împinge de la spate.

Care mai e situația ta? Mai vrei jucători în iarnă?

– Eu mai am puțin și mi se termină contractul și nu mai vreau să vorbesc despre cine va veni și cine va pleca. Ăștia sunt jucătorii pe care îi am și îmi voi duce treaba la bun sfârșit.

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița: „Dacă m-ar fi dorit, clubul probabil că mi-ar fi făcut o ofertă”

O spui de parcă nu vei mai continua…

– Păi cam așa sunt lucrurile. Nu e așa? Mi se termină contractul, e clar. Dacă m-ar fi dorit, clubul probabil că mi-ar fi făcut o ofertă. N-am avut nicio ofertă. Nu am discutat nimic. Atât timp cât mai ai puțin și intri în ultimul an sau în ultimele șase luni și nu ți se face ofertă, e clar că cineva… Le las lor Steaua, să facă mai bine decât am făcut eu, dacă am greșit față de cineva îmi cer scuze, dar nu vreau să mă cert cu nimeni.

Ar fi trebuit să fie deja un proiect pentru sezonul viitor…

– Dacă e cineva mulțumit poate te abordează și cu un an înainte ca să construiești o strategie, să urmărești jucători. Așa ar fi normal, să nu semnezi în altă parte. Eu pentru ce să mă gândesc la sezonul viitor? Mai ales că mulți jucători își termină contractele.

ADVERTISEMENT

Cine ar trebui să îți propună prelungirea?

– Nu contează cine trebuie să îmi propună. Eu spun doar ce se întâmplă. N-am ce să vorbesc, ce jucători vreau, când eu nu mai am contract și nu am un viitor. E clar că mă gândesc la lucrul ăsta când nimeni nu mă abordează. Înseamnă că așteaptă să termin contractul și nu e nicio problemă. Cam asta e.

Prima oară când vorbește serios despre plecarea de la Steaua: „Așa e. La rău se vede cine e cu tine, nu la bine”

E pentru prima oară când vorbești serios despre plecarea de la Steaua?

– Așa e. Pentru că e o perioadă grea și mi-am dat seama de niște lucruri. La rău se vede cine e cu tine, nu la bine. Dar în continuare nu văd presiunea asta, pentru că noi n-avem drept de promovare. N-a fost deloc ușor. Eu am la antrenamente doar 16-17 jucători.

ADVERTISEMENT

Ce va fi din vară? Se schimbă din nou tot lotul?

– Chiar nu știu. Toți jucătorii au contract pe un an. Unii sunt împrumutați. Chipirliu mai are un an din vară, plus juniorii care nici eu nu știu sigur dacă au toți contract. Chiar nu știu ce se va întâmpla.

Întâlnire cu comandantul Ștefan Bichir înainte de derby-ul cu Rapid: „După multe luni am vorbit. Ne-a zis să dăm totul”

Aștepți în iarnă o discuție cu conducerea?

– Nu, nu aștept. Nu și nici nu mă interesează. Nu contează. Nu pot să zic că aștept sau nu. Mi-e totuna. După multe luni, am vorbit chiar astăzi cu domnul comandant. Mi-a transmis să încercăm să dăm totul cu Rapid. Eu am trecut pe la birou, dar n-am discutat nimic de contract.

Cum ți se pare Rapidul?

– E clar că e un adversar dificil, dar trebuie să jucăm fotbal. S-a văzut și la meciul cu Dinamo când i-au bătut cu 4-0 și noi am avut probleme cu ei la Liga 2. Rapid e o echipă foarte bună, chiar și dacă vor odihni mai mulți jucători. Și ei vor avea câțiva jucători noi, așa cum trebuie să avem în vedere și meciul cu Dumbrăvița, mai ales că e o deplasare lungă.

Rapid e una dintre cele mai bune echipe din prima ligă, mai ales în Giulești, unde e foarte, foarte greu să câștigi în atmosfera aia. În deplasare mai puțin, dar vor avea și ei foarte mulți suporteri în Ghencea, așa că se vor simți altfel.

Daniel Oprița, mesaj pentru suporteri înainte de derby: „Îi asigur că vom face tot ce ține de noi”

Ai un mesaj pentru fanii Stelei?

– Suporterilor le transmit să fie aproape de noi, să vină în număr cât mai mare și să susțină echipa. Îi asigur că vom face tot ce ține de noi pentru a scoate un rezultat bun. Logic ar fi să fie mai multă lume decât la derby-ul cu Dinamo.

E Steaua – Rapid un adevărat derby?

– Sigur că este derby, nu contează în ce competiție te întâlnești. E Steaua – Rapid. Clar că e derby, cum a zis și Săpunaru. Noi suntem Steaua. FCSB – Rapid e doar un derby de clasament, pentru că sunt echipele de pe locul unu și locul trei.

De ce Steaua are probleme în acest sezon: „Am schimbat lotul aproape complet”

De ce crezi că echipa nu mai are rezultatele de sezonul trecut?

– Eu zic că jocul nu a fost foarte prost în acest sezon, dar am pierdut puncte. Am ratat uneori prea ușor, am avut ghinion și au fost și niște probleme de arbitraj. Am avut și vreo două meciuri în care am jucat mai slab, însă puteam să fim mai sus în clasament și sunt convins că ne batem în continuare pentru primele locuri.

Și atunci care sunt concluziile tale?

– Avem cele mai multe goluri marcate, dar am făcut greșeli repetate pe faza defensivă. Contează și faptul că nu avem drept de promovare. Jucătorii și-au mai pierdut din entuziasm, chiar și noi staff-ul. Am schimbat lotul aproape complet și nu e deloc ușor să faci o echipă. Grupul face diferența, nici celelalte echipe nu au mari valori.

Ce ar însemna pentru voi o victorie împotriva Rapidului?

– Ar fi o mare realizare să batem Rapidul în condițiile în care câștigăm și cu Alexandria ca să trecem din grupe. Nu e nicio primă specială. Au bonusuri în contracte doar pentru semifinala și finala Cupei. Sigur ne-ar da un moral bun și pentru fani ar fi o mare victorie.

12 iulie 2019 e data la care Daniel Oprița a semnat cu Steaua, iar contractul său expiră pe 30 iunie 2024