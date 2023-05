Exclusiv. Daniel Oprița și-a anunțat plecarea de la CSA Steaua și le-a dat peste nas conducătorilor: ”Atât le arăt!”

Tehnicianul a anunțat că , iar FANATIK a aflat că aceștia sunt Bogdan Chipirliu, Cristian Balgiu, Rareș Enceanu și Tsvetelin Chunchukov. În plus, se pare că nu va exista buget de transferuri pentru sezonul viitor, astfel că vor fi aduși fotbaliști liberi de contract sau tineri din academie.

Pleacă Daniel Oprița de la CSA Steaua?

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Daniel Oprița a mărturisit că este pregătit să plece din funcția de antrenor principal la CSA Steaua, dar mai întâi va avea o discuție cu comandantul clubului.

ADVERTISEMENT

”Suntem doar certați, făcuți în toate felurile, slabi, incompetenți, ce să le zic eu la jucători? Îmi cer mie demisia, o să plec. Dar atât le arăt: patru din patru. Nu am dormit de trei zile din cauza a tot ce se întâmplă. Și acum ce să fac cu băieții? Mă duc în vestiar e liniște. Am greșit că ne-a bătut Dinamo, dar nimănui nu i-ar fi fost ușor în locul nostru.

Mai am un an de contract, sunt la dispoziția clubului, acum să vedem ce discuții vom avea. O să discut cu comandantul și vedem ce va decide. Vedem ce strategie avem pentru sezonul următor.

ADVERTISEMENT

Mai avem un meci cu Buzăul, apoi vom intra în vacanță după un sezon greu, cu mult stres. Nu va fi o vacanță lungă, dar vreau să mă liniștesc puțin. Sper ca lucrurile să se rezolve așa cum își dorește toată lumea”, a declarat Oprița.

VEZI VIDEO MAI JOS

Oprița, deranjat că jucătorii nu au fost felicitați

Tehnicianul ”militarilor” s-a arătat dezamăgit că nimeni din conducerea clubului nu i-a felicitat pentru faptul că au încheiat pe locul 2 în play-off-ul din eșalonul secund, poziție care din punct de vedere sportiv ar fi asigurat promovarea.

ADVERTISEMENT

”Este un final fericit, pentru că echipa și-a îndeplinit obiectivul. Eu din punct de vedere sportiv, matematic, sunt în SuperLiga cu o etapă înainte de finalul campionatului. Nu ne-a felicitat nimeni, s-a terminat meciul de aseară (n.r. – Gloria Buzău – Oțelul 1-0) și am promovat în SuperLiga. Mai departe nu mai e treaba mea.

Mie mi s-a spus la început să termin între primele două, am terminat în primele două locuri, am promovat echipa în SuperLiga, mi-am făcut treaba an de an. Ce trebuie să fac mai mult?

ADVERTISEMENT

Și eu i-am bătut pe Dinamo de două ori, e un derby, au fost mai motivați pentru că ei au știut pentru ce joacă. Sunt clare lucrurile astea. Cine a jucat fotbal sau cine a fost în sport știe ce înseamnă să lucrezi cu jucători care nu mai au motivație, cărora li se termină contractele.

ADVERTISEMENT

Au și ei frustrările lor, la fel ca și mine. Am venit astăzi la antrenament, vreau să fac cu ei un grătar, o masă. Avem un buget al nostru și de acolo o să facem grătarul. O facem singuri, ne felicităm între noi. Ne-a felicitat Andrei Cian, Bogdan Marinescu.

Cum credeți că se simt jucătorii la ceea ce se întâmplă acum când după o promovare se dă cu artificii, se pregătește șampania, iar la noi e ca și cum nu s-a întâmplat nimic”, a mai spus Daniel Oprița, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe pagina de sau pe contul .