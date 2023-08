Daniel Oprița a anunțat că obiectivul Stelei pentru noul sezon de Liga 2 Casa Pariurilor este clasarea pe unul dintre primele două locuri din play-off. CSA Steaua debutează marți, 8 august, împotriva Chindiei Târgoviște. Va fi cel de-al cincilea sezon al lui Daniel Oprița pe banca „militarilor”.

Oprița anunță noul obiectiv al Stelei: „Mai departe nu știu”

în Liga 2 Casa Pariurilor. Deși în precedentele două stagiuni CSA Steaua a terminat pe loc direct promovabil, clubul deținut de MApN nu a putut urca pe prima scenă, deoarece reprezintă un club de drept public.

„Obiectivul propus de mine este să terminăm iar în primele două locuri. Mai departe nu știu, pentru că e în continuare nerezolvată problema asta cu dreptul de promovare și vă dați seama că ne impunem noi un obiectiv”, a declarat Daniel Oprița, potrivit Steaua TV.

consideră că lupta din liga secundă va fi mult mai acerbă față de sezonul trecut. FC Argeș și Chindia Târgoviște și-au anunțat deja intențiile de a reveni pe prima scenă a fotbalului românesc. „Așa pare la prima vedere, pentru că sunt echipe importante, și cele care au retrogradat, care și-au declarat intenția de a promova în Liga 1.

E și un an electoral! Știți cum e la noi, se bagă bani, sunt bugete mari, așa că va fi o luptă mult mai grea decât cea din sezonul trecut, atât la promovare, cât și la retrogradare”, a spus Daniel Oprița.

Daniel Oprița, o „viață” pe banca Stelei: „Obiectivele pe care mi le-am propus au fost îndeplinite”

Daniel Oprița a preluat banca celor de la Steaua în vara anului 2019. Fostul fotbalist al roș-albaștrilor i-a promovat pe „militari” până în liga secundă, iar la finalul sezonului trecut Steaua a încheiat pe locul 2, care din punct de vedere sportiv, a echivalat cu promovarea directă în prima ligă de fotbal a României.

„Au fost patru ani frumoși, cu realizări, pentru că obiectivele pe care mi le-am propus au fost îndeplinite, cele pe care mi le-a trasat conducerea. Și e normal, pentru că nu ai cum să nu te simți bine la un club ca acesta.

Nu te gândeai să stai așa mult, dar iată că am ajuns la anii aceștia, mai am încă un an, plec pe al cincilea, și pentru mine este o realizare. A fost mare presiune la meciul de baraj cu Afumați, ultimul meci, în care a fost o mare bucurie și descătușare, pentru că, practic, acela era cel mai important pas, să ajungem în Liga 2”, a mai spus Daniel Oprița.

Daniel Oprița, despre relația cu suporterii Stelei: „La început au fost sceptici”

În ciuda problemelor de la club legate de promovare, Daniel Oprița consideră că are o relație apropiată cu suporterii Stelei. Antrenorul consideră că fanii „militarilor” au început să-l aprecieze din momentul în care a reușit promovarea în Liga a 3-a.

„Eu spun că am o relație bună, deși la început au fost sceptici în privința mea, poate chiar și oameni din club nu au avut încredere. La momentul ăla am spus să aibă puțină răbdare cu mine, să mă lase să treacă un sezon și atunci să mă judece, după ceea ce fac.

Eu cred că din momentul în care am reușit să promovez în Liga a 3-a oamenii și-au dat seama că am venit să fac treabă, să duc Steaua acolo unde îi este locul. Relația mea cu ei este una foarte bună, chiar le mulțumesc că sunt alături de mine și de echipă și că fac tot posibil ca echipa să simtă lucrul ăsta”, a încheiat Daniel Oprița.