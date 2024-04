Cristiano Bergodi nu e primul antrenor al Rapidului care nu-și ia la revedere de la jucători: „Nu am mai putut intra în vestiar!”

Cristiano Bergodi, fostul antrenor al celor de la Rapid , nu este primul tehnician care decide să nu intre în vestiar pentru a-și lua la revedere de la proprii jucători înainte de a părăsi clubul din Giulești.

Mihai Iosif: „Nu am mai putut intra în vestiar!”

, a dezvăluit la Suflet de Rapidist, emisiune care este live în fiecare zi de marți de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.RO, că nu a fost în stare să-și ia rămas bun de la jucători când acesta a fost demis de conducerea clubului din Giulești.

ADVERTISEMENT

„Cred că a avut o durere extraordinar de mare, în suflet, și nu s-a simțit în stare. Eu, de exemplu, când echipa era in liga a 4-a și Schumacher a fost demis, a venit și și-a luat la revedere de la cei care eram acolo cu lacrimi în ochi.

M-am dus și eu într-o parte și am avut și eu lacrimi în ochi pentru el. Noi am avut o perioadă foarte frumoasă și am simțit, așa, un fel de sentiment. Și eu când am plecat, același lucru l-am făcut.

ADVERTISEMENT

Nu-am fost în stare să-mi iau rămas bun de la jucători. Nu am putut intra în vestiar! Le-am urat un mesaj, le-am mulțumit pentru toate momentele frumoase și le-am zis că nu a fost nimic personal. M-am reîntâlnit cu ei după și a fost totul ok”, a declarat Mihai Iosif la Suflet de Rapidist.

Mihai Iosif sare în apărarea lui Cristiano Bergodi: „Nu înseamnă că nu respecți clubul”

Fostul tehnician al Rapidului care a îmbrăcat tricoul „alb-vișiniu” la începutul carieri de fotbalist, Mihai Iosif, este de părere că Bergodi nu a greșit cu nimic când a ales să nu intre în vestiar pentru a-și lua rămas bun de la jucători.

ADVERTISEMENT

„În primul rând e o durere, mai ales când stai și pleci de jos cu ei. Aici depinde de fiecare om, nu înseamnă că nu respecți jucătorii sau ceva de genul. Nu e de condamnat Bergodi, a dovedit în 20 de ani ce calități de antrenor are. Nu-mi permit să vorbesc despre calitățile lui, dar a dovedit în primul rând că este OM.

Relația socio-afectivă este foarte importantă în fotbal. Ca antrenor nu are cum să te afecteze că ești om. În momentul când tu intri în vestiar, tu trebuie să dai totul. E clar că vei avea dezamăgiri. Într-un lot sunt 25 de jucători, joacă 11, mai intră 4 și după mai sunt 10 care sunt nemulțumiți.

ADVERTISEMENT

Rolul tău ca antrenor este ca cei 25 să fie un unitar, iar când te duci și te uiți în oglindă să știi că totul a fost drept. Dar când știi că ai făcut totul, restul nu contează. Eu, indiferent de echipă, voi face totul pentru jucător. Cine intră pe teren? Jucătorul începe meciul, rolul tău este să-i dai doar indicații. Când începe meciul, tu trebuie să ai un simț”, a mai declarat Mihai Iosif la Suflet de Rapidist.

Cristiano Bergodi nu e primul antrenor al Rapidului care nu-și ia la revedere de la jucători