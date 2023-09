Oprița, descurajat de ce se întâmplă la CSA Steaua. „Nu știu dacă se mai poate face ceva”

, însă antrenorul „militarilor” crede că lotul este unul mai valoros decât în precedentul sezon.

Daniel Oprița, mesaj pentru jucătorii Stelei: „Trebuie să aibă plăcerea asta”

Daniel Oprița a vorbit la FANATIK SUPERLIGA după Concordia Chiajna – CSA Steaua București 0-0: „Nu avem drept de promovare și nu știu dacă se mai poate face ceva. Din ce știu? De fapt nu mai știu nimic. Așa am început și așa a rămas. Nu știu mai departe ce va fi”.

Chiar și în aceste condiții, antrenorul crede că elevii săi nu au nicio scuză: „Ei trebuie să joace, ce să facă? Până la urmă de asta sunt fotbaliști. Trebuie să aibă plăcerea asta când intri în teren nu trebuie să te mai gândești. Așa consider eu.

E posibil ca unii jucători să fie afectați de lucrul ăsta. Nu pot să știu fiecare ce gândește sau ce simte. Dar în începutul ăsta de sezon nu am avut rezultatele care trebuie”.

Daniel Oprița, mulțumit de jocul practicat de Steaua: „Mă încurajează”

Daniel Oprița are însă încredere că echipa se va bate în continuare la primele locuri, chiar dacă CSA Steaua e abia pe locul 9: „Jocul pe mine m-a mulțumit la multe meciuri mai mult decât sezonul trecut. Avem și ghinionul ăsta. E o presiune că n-am reușit să adunăm puncte, dar pe mine mă încurajează jocul. Nu reușim să finalizăm ocaziile pe care le avem și intri așa într-o stare de presiune ca să zic așa.

Eu cred că o să scăpăm ușor din ghinioanele astea. Chiajna n-a avut nicio ocazie și e o pretendentă la promovare! Nici nu știu cum să consider. Ori am fost noi buni că nu au dat ei gol, ori au jucat ei mai slab că nu au ajuns la poartă”.

Inevitabil s-a ajuns și la capitolul arbitraj: „Am avut și noi situații, nu știu dacă și un penalty. Am luat și galben, o să fiu suspendat… Doar am spus că nu se poate așa ceva, chiar am fost mai liniștit la meciul ăsta. Pot să spun și eu lucrurile astea, nu?”.

Un motiv pentru rezultatele slabe ale echipei ar putea fi și faptul că echipa nu are drept de promovare pentru al treilea an consecutiv: „E posibil și asta. Poate simt și ei. Sau cei care sunt mai vechi știu mai bine, pentru că sunt de doi ani și au ajuns acolo. Anul trecut ar fi trebuit să promovăm direct și poate chiar li s-a luat așa…

Dar sunt jucători noi, care trebuie să motiveze echipa. Eu în continuare cred că echipa e mai bună decât cea din sezoanele trecute”.

Obiectivul echipei în acest sezon: „Nu va fi ușor, dar încercăm”

Chiar și așa, Daniel Oprița vrea să termine pe primele patru locuri, iar Cupa României e de asemenea importantă: „Obiectivul e să intrăm în play-off și să terminăm pe loc de promovare.

Asta îmi doresc și în Cupă dacă putem să trecem de grupă dacă se poate. Nu va fi ușor, dar încercăm”, .

