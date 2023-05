Orașul care “se scufundă” în fiecare zi, din cauza blocurilor. Cum vor fi afectați locuitorii în următorii ani? Răspunsul a fost dat de specialiști și de geologi. Problema e că orașul New York e amenințat și de nivelul oceanelor care crește anual. Cert e că, din cauza zgârie-norilor, New York a ajuns să cântărească 800 de milioane de tone.

800 de milioane de tone, sau 140 de milioane de elefanți, conform cercetătorilor citați de Geologii de la Universitatea din Rhode Island au transmis că orașul se ”scufundă” anual cu 2 milimetri. Deși nu pare mult, în contextul în care nivelul mărilor și oceanelor crește anual, iar vremea e tot mai neprietenoasă, străzile orașului au toate șansele să fie acoperite de apă în următorii ani.

nu ar fi cea mai bună soluție. “Scopul studiului este de a crește gradul de conștientizare asupra faptului că fiecare clădire înaltă construită pe coastă, pe râu sau pe malul unui lac ar putea contribui la riscul de inundații viitoare”, au explicat specialiștii.

În 2020, oamenii de știință au estimat că greutatea cumulată a tuturor clădirilor din lume a depășit deja greutatea cumulată a tuturor ființelor vii de pe Pământ. Așadar, ca un exemplu, clădirile și drumurile cântăresc mai mult decât toți copacii sau arbuștii la un loc, iar materialele plastice au o greutate dublă față de cea a animalelor.

, această presiune duce la deformări, pe același model care poate fi observat la plăcile tectonice în cazul topirii ghețarilor. Cercetătorii de la Universitatea din Rhode Island avertizează că dacă se va continua cu construirea clădirilor în actualul ritm, situația va deveni și mai gravă. Nu doar New York e în pericol, ci și capitala Indoneziei, Jakarta, care ar putea ajunge sub ape până în 2050, pentru că orașul se scufundă cu 11 centimetri pe an.

Potrivit unui studiu realizat în 2022, 99 de orașe de coastă din lume riscă să fie acoperite de ape în următorul secol. Primul pas pe care omenirea ar trebui să-l facă e reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru a limita catastrofele viitoare, cum ar fi creșterea nivelului mărilor sau uraganele.

Cel mai bun și recent exemplu e ciclonul mediteranean care a făcut prăpăd în Italia și care ar putea ajunge în țara noastră în curând, conform directorului ANM Elena Mateescu. “Într-adevăr, vorbim despre un ciclon format și dezvoltat în Mediterană, dar care a fost activ în mod special deasupra Italiei și în zona Mării Adriatice, fapt care a determinat cantități importante de precipitații, în special în zonele unde am avut atenționări meteorologice de cod roșu și vorbim aici de Italia, pentru că valorile cantităților de precipitații în 24h au depășit 100-130, s-au apropiat chiar de 200l/m² în condițiile în care regiunile respective, după cum știm, nu beneficiază de un aport bogat în precipitații, ca să vorbim de un regim biometric optim în această parte a Europei, Europa de Sud.

Practic a plouat, într-adevăr cât în șase luni. Sistemul s-a dezvoltat practic și a afectat și alte zone din Europa Centrală și vorbim inclusiv de Croația, acolo unde astăzi a fost în vigoare o avertizare meteorologică de cod roșu, pentru că și în aceste zone cantitățile au fost în unele însemnate, au fost și intensificări ale vântului puternice”, a transmis directorul ANM.

În consecință, finele lunii mai ar putea aduce inundații și furtuni în toată țara: ”După această perioadă ușoară de relaxare s-o numim așa, cu precipitații la nivel local pentru acest sfârșit de săptămână, debutul săptămânii viitoare va fi din nou de interes, pentru că estimările ne arată posibilitatea ca intervalul 22-29 mai, iată până spre finele primăverii, să vorbim în continuare de precipitații mai însemnate cantitativ în zona de sud-est și sud-est a țării cu risc de inundații deja cantități mai mari de 30-40l/m² în condiții în mai puțin de un interval scurt, de o oră. Cu siguranță situațiile vor fi de natură hidrologică, dar monitorizarea vor face colegii hidrologi în baza estimărilor privind precipitațiile”.