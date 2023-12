Orașul din România care a dat lovitura. Viața oamenilor de aici se îmbunătățește de la zi la zi. Mulți se vor muta în zonă

În timp ce mulți români se retrag în zonele rurale și preferă liniștea, există și excepții. În România există un oraș foarte dezvoltat care atrage din ce în ce mai multe persoane.

Beclean, un oraș model pentru toată România

Județul Bistrița Năsăud demonstrează că nu trebuie să fie Capitala României pentru a avea unul dintre cele mai dezvoltate orașe din țară. Aici, locuitorii duc un trai lipsit de orice grijă.

Orașul ”vedetă” al județului este Beclean. Aici, autoritățile au atras fonduri europene în valoare de 60 de milioane de euro. Suma care reprezintă bugetul local pe 10 ani est destinată exclusiv investițiilor în sănătate, infrastructură sau energie verde.

. În ciuda faptului că toate autoritățile aplică și beneficiază de fonduri europene, nu toate le și folosesc în beneficiul locuitorilor.

Beclean este un oraș de dimensiuni mici și are o populației de 13.000 de locuitori. Dar, se pare că a fost suficient pentru ca

Edilul din Bistrița Năsăud a știut cum să investească fiecare leu

După ce au fost accesate cele 60 de milioane de euro din fonduri europene, fața orașului s-a schimbat complet. Acesta este doar începutul, căci cei din Consiliul Local și nu numai au planuri mărețe. Drept dovadă, în prezent, sunt derulate încă 12 proiecte, toate în paralel.

Cel care a vrut un trai mai bun pentru comunitatea din Beclean este chiar primarul. Nicolae Moldovan este la bază profesor, așa că a avut mereu o optică diferită. Și-a dorit să aibă în subordine o comunitate dezvoltată și a reușit.

Acum, edilul spune că fără ajutor din partea Uniunii Europene nu ar fi reușit să ducă planurile la bun sfârșit. Primarul a știut cum să investească fiecare ban, iar rezultatele sunt mai mult decât vizibile.

Din cele 60 de milioane de euro, edilul a reabilitat termic blocurile, a asfaltat 50 de străzi și are în plan să construiască și case. Însă, nu înainte de a se asigura că în zonă sunt trase toate utilitățile necesare.

Proiectul de dezvoltare al orașului Beclean a început din 2005, atunci când primarul a construit o stațiune turistică în zonă. Ridicată de la zero, an de an, aceasta a atras ca un magnet mii de turiști.