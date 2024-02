Ordinea în care pui carnea pe grătar. Puțini români cunosc acest secret

Mai sunt doar câteva zile până când primăvara își va intra în drepturi. În acest sezon, dar și în cel de vară, românii adoră să se relaxeze făcând grătare. Deși acestea sfârâie peste tot în țară, puțini sunt cei care cunosc adevărata ordine a cărnii pe grătar. Iată cum trebuie să o prepari în mod corect!

Care sunt secretele unui grătar reușit

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că românii sunt fanii grătarelor. Imediat cum se va instala vremea bună, zeci de grătare vor fi făcute cu suflet de către pasionați.

Deși pare ușor, a pregăti un grătar așa cum trebuie nu este deloc simplu. Cei care adoră să facă grătare au secretele lor, însă, puțini sunt cei care știu adevărata ordine în care se pune carnea la jar.

Aproape că nu există persoană care să nu iubească preparatele din carne suculente făcute la grătar. Ce-i drept, nimic nu se compară cu o bucată de carne preparată corespunzător pe grătar.

De cele mai multe ori, atunci când se pregătește un grătar, se ridică și foarte multe întrebări. Nu toată lumea știe cum să îl facă și nu este de mirare că apar fel de fel de curiozități.

Dincolo de clasicele ”Ce carne este bună pentru grătar?” sau ”De câte ori trebuie întoarsă carnea?”, mai există o întrebare. Și anume, ”Care este ordinea corectă a cărnii pe grătar?”

Cum se așează în mod corect carnea pentru a fi preparată pe grătar

Poate că nu multă lume știe, dar pe grătar, carnea se pune într-o anumită ordine. Aceasta ajută la prepararea corespunzătoare a cărnii și la menținerea gustului și a texturii suculente.

De obicei, persoanele care prepară grătare . Pentru a nu da greș, trebuie să știi că există o anumită ordine a preparării cărnii la grătar. Primele sunt produsele din carne mai puțin procesate.

Carnea mai puțin procesată are nevoie de mai mult timp pentru a se prepara. Având fibra intactă, aceasta trebuie să stea mai mult timp pe grătar pentru a fi pătrunsă de căldura jarului de cărbune.

Pe locul doi se află alte produse din carne, de data asta, unele care nu au nevoie de prea mult timp pentru a se găti. Este vorba despre mici, frigărui sau cârnați. Cei care vor să aibă un grătar variat, pot opta și pentru legume care pot fi puse la preparat imediat după mici sau frigărui.

Ultimul, dar . Carnea de pește este mult mai fragedă, ceea ce înseamnă că nu are nevoie de prea mult timp pentru a fi gata de servit. În plus, cu toții știm că peștele are un miros specific. Dacă ar fi preparat primul, mirosul său s-ar impregna și asupra altor alimente.