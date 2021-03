Orele online de la un liceu din Cluj, întrerupte de filme pentru adulți. Părinții, plângeri la DIICOT

Orele online desfășurate la un liceu din Cluj-Napoca sunt întrerupte frecvent de filme pentru adulți. Părinții sunt disperați de acest lucru și au depus plângeri la DIICOT.

Într-o perioadă extrem de dificilă a învățământului, izolat în mare parte în online din cauza pandemiei, la Cluj-Napoca apar alte probleme, de ordin virtual. Orele unui liceu sunt întrerupte aproape zilnic de filme XXX. Părinții sunt disperați și au făcut plângeri la Poliție și DIICOT.

Cazul a fost semnalat la Liceul de Arte Plastice ”Romulus Ladea”. Producțiile interzise minorilor sunt urcate în platforma unde au loc orele virtuale de către persoane necunoscute. Recent, conducerea instituției de învățământ a mers direct la Poliție.

Disperați sunt și părinții elevilor, care așteaptă ca problema, una care durează din 2020, să fie rezolvată. Pentru a-și arăta nemulțumirea, aceștia vor protesta vineri în fața liceului și vor depune plângeri la DIICOT.

”Fiica mea este elevă în clasa a Vll A la Liceul de Arte Plastice. Încă de la începutul anului școlar 2020 – 2021 ne-am confruntat cu acești indivizi care intrau pe platforma Adservio în timpul orelor și deranjau punând muzică, înjurând etc.

S-au făcut demersuri pentru soluționarea problemei inițial în cadrul școlii după care am început să depunem plângeri și la poliție. În luna noiembrie a fost deschisă ancheta în cadrul DIICOT”, a spus mama unei eleve pentru Cluj24.

Adservio este o platformă educațională ce organizează cursuri online, gestionarea materialelor suport de curs și a temelor, notarea în catalogul virtual și informarea părinţilor prin rapoarte automate despre evoluţia și activitatea elevilor.

Poliția a deschis dosar penal

Vineri, cei de la Poliția Județeană Cluj au emis un comunicat în care anunță că au fost sesizaţi, în scris, de către reprezentanţii unui liceu din municipiu că pe durata orelor online mai multe persoane intră pe platformă, fără a avea acest drept.

”Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Cluj-Napoca au fost sesizați, în scris, de către reprezentanții unui liceu din municipiul Cluj-Napoca cu privire la faptul că pe durata orelor online mai multe persoane intră pe platformă, fără a avea acest drept.

Cele sesizate fac obiectul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, cercetările fiind continuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj”, au spus polițiștii clujeni.

Cum s-a ajuns în această situație

La această situație extrem de gravă s-a ajuns după ce un elev din clasa a VII-a ar fi furnizat datele de acces sau linkul întâlnirii pe platformă unei persoane străine, anunță directoarea instituției de învățământ.

”Incidente au mai avut loc săptămânile trecute, în februarie, în timpul cursurilor online, dar nu atât de grave. Platforma Adservio generează acces relativ sigur pentru elevi, care au user și parolă, altfel nu se poate intra.

După primele incidente, am schimbat toate conturile și parolele elevilor, dar situația s-a repetat. Am luat măsuri, la noi nu e voie ca elevii să intre cu camera video închisă la orele online, am făcut ședințe cu părinții”, a declarat directorul liceului Claudia Rusu, potrivit sursei citate.