Oreste, cercetat penal după ce ar fi fost prins drogat la volan. Prima reacţie: “Am predat permisul”

Se pare că Oreste Teodorescu are din nou probleme cu legea.

Prezentatorul a fost oprit în trafic de un echipaj al Brigăzii Rutiere și s-a constatat că acesta se urcase la volan, după ce consumase canabis.

Oreste Teodorescu a oferit o declarație în exclusivitate pentru FANATIK în care a explicat ce s-a întâmplat.

Oreste, cercetat penal după ce ar fi fost prins drogat la volan. Ar fi consumat canabis

Oreste Teodorescu s-ar fi urcat drogat la volan. , omul de televiziune a fost oprit în trafic pe o stradă din sectorul 1, pe data de 2 noiembrie.

ADVERTISEMENT

Polițiștii l-au testat cu DrugTest și rezultatul ar fi fost pozitiv. ar consumat canabis înainte de a se urca la volan. Acesta a fost condus imediat la Institutul Național de Medicină Legală, așa cum este procedura pentru a i se preleva probe de sânge.

Deocamdată prezentatorul nu a primit rezultatele analizelor de laborator, dar a predat permisul auto.

ADVERTISEMENT

“Nu am ce să comentez, așteptăm rezultatul probelor de laborator. Informația este corectă, conform drug-testului a ieșit un marker thc. Am fost la IML unde am fost testat din punct de vedere al vitezei de reacție și motricitate, unde s-a constat ca nu am avut funcțiile alterate.

Așadar, până la obținerea rezultatului analizelor de laborator, nu poate exprima nimeni o concluzie. Vă pot spune că am predat permisul”, a declarat cunoscutul om de televiziune în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În acest moment a fost demarată o anchetă pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive, aceasta fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Oreste, audiat într-un dosar de trafic de droguri

În anul 2018, a fost audiat într-un dosar de trafic de droguri la DIICOT Ploiești. În acel dosar erau implicate mai multe nume sonore din showbiz precum designerul Răzvan Ciobanu, Raluca Bădulescu, Carmin Ionescu (fiul lui Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5), sau cântărețul Elis Armeanca.

ADVERTISEMENT

Oreste Teodorescu a fost doar martor în acel dosar din anul 2018, iar la audieri a spus că singura persoană pe care o cunoștea personal era Răzvan Ciobanu (decedat între timp).