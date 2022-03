Organizatorii Saga Festival și PRO TV și-au dat mâna pentru cel mai mare concert umanitar, în sprijinul victimelor războiului din Ucraina

Organizatorii SAGA Festival, PRO TV și Primăria Municipiului București, printre alții, se pregătesc pentru cel mai mare concert umanitar care a avut loc în țara noastră în ultimii ani. Sub umbrela „We are one”, show-ul va dura nu mai puțin de 8 ore, însă nu se știu deocamdată numele artiștilor care vor susține recitaluri în fața oamenilor.

Mini SAGA Festival pe 12 martie: concert umanitar pentru victimele războiului din Ucraina pe Arena Națională

Evenimentul va avea loc pe Arena Națională, iar banii strânși din biletele pentru acest concert vor fi considerate donații pentru care în aceste zile fug din calea războiului.

Allan Hardenberg, CEO ALDA (organizatorul SAGA Festival) a declarat că principalul scop al acestui mini-festival este de a arăta solidaritatea față de poporul ucrainean greu încercat din cauza războiului. În proiect s-au implicat și Crucea Roșie, postul de televiziune PRO TV și radio-ul Kiss FM.

„Prin WE ARE ONE și totodată prin puterea muzicii, ne dorim să creștem nivelul de conștientizare la nivel mondial în ceea ce privește nevoia de ajutor a ucrainenilor. Ne dorim să transformăm acest eveniment într-un ajutor real pentru cei care au atât de mare nevoie de sprijin în aceste momente dificile.

Urmărind cu atenție toate evenimentele și întreaga situație actuală, am decis, împreună cu echipa, că trebuie să facem ceva. Am luat în calcul valorile noastre. Așa am creat WE ARE ONE.

În timpul celor 8 ore ale concertului caritabil live, vom fi alături de ucraineni. Uniți prin muzică și speranța pentru pace”, a declarat Hardenberg, potrivit

Biletele pot fi achiziționate online

Show-ul este programat să înceapă în jurul orei 16:00. Biletele pot fi achiziționate deja de pe site-ul . Pe pagina web pot fi găsite detalii despre locurile disponibile pe Arena Națională, dar și prețul biletelor.

SAGA Festival va avea loc în continuare și în acest an, mutat pe Arena Națională. Festivalul care a strâns mii de bucureșteni în plină pandemie este programat pentru luna iunie. Dintre invitați, se cunosc deja câteva nume: Afrojack, Timmy Trumpet și Marshmello.