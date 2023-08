Otilia Bilionera se mărită. Iubitul turc a cerut-o în căsătorie cu o bijuterie spectaculoasă

Otilia Bilionera este în culmea fericirii după ce a fost cerută în căsătorie. Iubitul turc i-a pus pe deget un inel spectaculos, asemănat de fani cu cel al sultanei Hurrem, iar artista a spus „da” din toată inima.

Otilia Bilionera a fost cerută în căsătorie

Pierde pe o parte, dar câștigă pe cealaltă, așa s-ar descrie viața Otiliei Bilionera în perioada aceasta. Chiar dacă vedeta are motive de supărare, căci vedeta are alte motive de bucurie.

Ba chiar se poate spune că este mai fericită ca niciodată, căci în plan amoros toate merg ca pe roate. L-a cucerit iremediabil pe iubitul turc, iar bărbatul a ajuns la concluzia că este femeia cu care vrea să-și petreacă tot restul vieții.

O demonstrează faptul că Otilia Bilionera a fost cerută în căsătorie. Artista nu a putut păstra acest lucru secret și a împărtășit vestea cu fanii. Pe contul său de Instagram a publicat prima imagine după ce a devenit oficial o femeie logodită.

În prim plan este inelul, o bijuterie spectaculoasă cu piatră albastră de safir, pe care urmăritorii au comparat-o cu inelul primit de sultana Hurrem de la Suleyman. Dar nu este de neglijat nici zâmbetul de pe chipul vedetei.

Alături de fotografia care în scurt timp a adunat peste 5000 de comentarii, Otilia Bilionera a adăugat și o descriere încărcată de emoție, care demonstrează că și-a găsit liniștea. „Nu am fost niciodată mai sigură ca acum”, a scris ea pe Instagram.

Printre cei care i-au urat toate cele bune se numără și mai multe vedete de la noi. „Felicitări”, i-a transmis Doinița Oancea. „Felicitări! Casă de piatră!”, este mesajul lăsat de Xonia, fosta sa colegă de la Survivor România, în secțiunea de comentarii.

Artista vrea să devină mămică

De altfel, Otilia Bilionera și proaspătul său logodnic au planuri serioase pentru viitor. Ajunsă la 31 de ani, artista simte că este momentul potrivit să se așeze la casa ei și să aibă un copil.

„Da, îmi doresc să am copii. Mi-aș dori să am un băiețel ca să aibă grijă de mine. Băieții sunt mai mămoși, fetele se mărită și se duc. Așa am fost și eu, am plecat la 18 ani de acasă. Nu știu când, când va vrea Dumnezeu.

Când va considera el că e momentul. Mă simt pregătită, am 30 de ani. De acum știi cum e, se scurge timpul. Am intrat la numărătoarea inversă”, a declarat Otilia Bilionera pentru