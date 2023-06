Otlia Bilionera, dezvăluiri despre suma uriașă de bani pe care a pierdut-o: „Din cauza prostiei”

s-a împăcat cu fostul impresar după ce, timp de doi ani, artista a făcut tot posibilul să recupereze sume uriașe de la acesta. Artista și Ionuț Bejinariu au pus punct luptelor din justiție. Așa cum vă dezvăluia FANATIK în urmă cu puțin timp, pe care le aveau. Această tranzacție avea scopul de șterge ce s-a întâmplat între ei și de a opri procesele. Acum, artista a început să recupereze banii de la casa de discuri, conform înțelegerii, și și-a cumpărat recent o casă.

Otilia Bilionera a dezvăluit de ce a pierdut bani, ca artistă

Atât frumoasa artistă, cât și Ionuț Bejinariu, fostul impresar vor primi de la casa de discuri redevențe de 264.022 de lei, respective 480.000 de lei. Impresarul a fost de acord ca plățile să fie făcute către Otilia Bilionera, începând cu 2021, în baza unei facturi emise de firma acestuia. Otilia a vorbit pentru FANATIK despre înțelegerea dintre ei.

ADVERTISEMENT

„Am pierdut bani fără număr din cauza prostiei și a neglijenței. Am ajuns la o înțelegere cu ei. Am început să recuperez și lucrurile merg în spre bine. Procesul s-a încheiat, mi-am luat o parte din bani și urmează să primesc de acum înainte drepturi de autor de pe piesele mele consacrate și cunoscute”, a spus Otilia Bilionera pentru FANATIK.

Otilia Bilionera este încântată de noua achiziție: „Mi-am luat casă pentru a avea unde să stau”

Artista este foarte mulțumită de cum decurg lucrurile acum. După ce a reușit să rezolve situația pe cale legală, acum artista și-a cumpărat casă. Otilia a ales să își achiziționeze un apartament într-un cartier rezidenția.

ADVERTISEMENT

„Mi-am luat apartamentul în aprilie. Este situat în Pipera într-un cartier rezidențial, într-un bloc nou. Am luat casa mai mult de tranzit. Eu m-am mutat în Turcia, dar am spus că îmi iau o căsuță pentru a avea unde să stau când vin”, a mai dezvăluit ea.

Ce va face artista cu suma de bani încasată: „Nu vreau să mă prindă iar vreo pandemie pe zero”

Începutul pandemiei a prins-o total nepregătită pe frumoasa cântăreață. Otilia recunoaște că i-a fost greu în pandemie căci nu a avut deloc concerte. Acum, artista a schimbat macazul și știe ce are de făcut.

ADVERTISEMENT

„Cu restul banilor știu ce fac. Probabil îi voi ține la saltea pentru bătrânețe, pentru zile negre. În cazul în care mai vine vreo pandemie să nu mă mai prindă `cheală`, pe zero. Vreau să mă prindă cu ceva la saltea”, a mai dezvăluit Otilia Bilionera pentru FANATIK.

Întrebată ce părere are iubitul de investițiile ei, Otilia este tranșantă. După experiența nefericită cu fostul impresar,

ADVERTISEMENT

„Iubitul nu își dă cu părerea, nu are niciun cuvânt de spus când vine vorba de banii mei. Iubitul meu niciodată nu va putea să îmi impună nimic. Eu fac ce vreau, până la urmă sunt banii munciți de mine, câștigați de mine. El să facă ce vrea cu banii lui”, a mai spus ea.

ADVERTISEMENT

Otilia Bilionera a câștigat bani frumoși din poker

Recent, artista a filmat o reclamă pentru un casino. Vedeta a stat la masa cu șase jucători profesioniști de poker. Otilia a spus că, deși filmau, partida de poker a fost pe bune. Ba mai mult, Bilionera a ieșit pe locul trei, deși la masa erau doar profesioniști.

„Am jucat poker cu șase jucători profesioniști. Eu nu știam poker și mi-am luat un profesor cu o zi înainte. Am învățat așa, în mare, cât să nu mă fac de râs. Erau alți șase jucători de profesie și am ieșit a treia. Am fost foarte bună, nu le venea să creadă celorlalți. Am scos din joc jucători care joacă de atâția ani poker. Au rămas mască.

Spuneam că uite ce ușor se fac banii. Poate mă las de muzică și mă apuc de poker. Glumesc, nu voi face asta. Nu știu exact cât am făcut în seara aceea, dar este bine că am ieșit pe locul trei. Este o meserie bănoasă doar dacă știi să joci și câștigi. Nu vreau să practic această meserie pentru că nu-mi place să pierd. Mă stresez prea tare dacă pierd, așa că mai bine să nu risc”, a concluzionat artista pentru FANATIK.