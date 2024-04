Otniela Sandu, dezvăluiri despre mama care a murit chiar de ziua ei: „Toată săptămâna am întrebat-o”

Otniela Sandu a început anul într-un mod cât se poate de dureros. În timp ce era în vacanță și aștepta să-și sărbătorească ziua de naștere a primit cea mai cruntă veste, mama sa încetase din viață. Presimțirea avută de fosta concurentă de la Bravo, ai stil!.

Presimțirea avută de Otniela Sandu înainte de moartea mamei sale

Începutul acestui an a fost unul greu încercat pentru Otniela Sandu. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a pierdut-o pe cea mai dragă ființa sa. aflată la acel moment în altă țară.

Starea de sănătate a femeii era una precară de o bună perioadă. Astfel că tânăra nu s-a gândit că atunci se va întâmpla tragedia, mai ales că mama sa era foarte puternică și optimistă.

Totuși, a avut o presimțire în săptămâna tragediei. „A început greu anul. Dar încerc să depășesc ce se întâmplă. Nu e ceva ce controlezi. Înainte de ziua mea am o tradiție, merg în Portugalia. Eram plecată și mama, cum toată lumea știa, nu se simțea bine. Dar era o stare permanentă, ea mi-a zis să plec.

Am sunat-o pe 24, nu prea putea să vorbească. Am comandat o mâncare, i-am trimis o poza, a văzut-o și mi-a zis că vorbim mâine. Eu toată săptămâna am întrebat-o dacă o să-mi zică la mulți ani de ziua mea.

M-am trezit la miezul nopții, n-am putut să dorm. Am avut un sentiment foarte ciudat pe care nu l-am mai avut niciodată. Atunci mă sunase toată lumea. Ea se chinuia foarte tare. Deja era pe morfină. Cu o seară înainte mi-a zis ‘stai liniștită acolo’. O să fie bine. lucrurile astea sunt firești. Știu doar că i-am zis te iubesc și ea mi-a zis că mă iubește. Uneori mă uit prin telefon și mă uit la ultimele mesaje”, a povestit Otniela Sandu, prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Lecțiile pe care le-a învățat după tragedie

Tragedia a învățat-o pe Otniela Sandu lecții importante. Într-un mod dur a învățat că, înainte de toate, oamenii dragi și timpul petrecut în compania lor este esențial, dincolo de bani, faimă și carieră.

„Am ajuns și eu la concluzia asta, facem foarte multe lucruri, dar oamenii de lângă sunt cei mai importanți. Eu credeam că o să o am pe mama toată viața, până o să am copii, o să fie a nuntă. Nu a fost așa”, a dezvăluit Otinela.

Ajunsă la 34 de ani, vedeta și-a dat seama și că trebuie, uneori, să se arunce cu capul înainte și să creadă în ea. Acum înțelege astfel sfaturile pe care mama să i le oferea și crede că acest eveniment sumbru a avut rolul său.

„Am ajuns la concluzia că poți să faci lucruri. Încă o concluzie la care am ajuns, să nu mai las niciodată în viața mea oameni care nu mă merită. Mama mi-a zis tot timpul, ‘e bine să iubești, dar trebuie să ai niște limite, să știi cine ești, să nu mai faci compromisuri’. Am tendința să dăruiesc mult mai mult față de cât primesc. A fost anul trecut și începutul ăsta de an a fost o perioadă foarte grea pentru mine.

Am avut o perioadă în care nu voiam să văd pe nimeni. Mi-am dat seama că mama nu ar fi vrut să mă vadă așa. Am început să fac și terapie. Nu credeam în terapie. Mama m-a învățat tot timpul să depind doar de mine. Atunci când mi le spunea mi se părea o teorie. Simt că ceva s-a întâmplat și chiar dacă a fost un eveniment trist, duce spre bine în schimbarea mea”, a dezvăluit Otniela Sandu.

Otniela Sandu și-a descoperit noi pasiuni

Totodată, Otniela Sandu a descoperit că-i place să gătească. Și dacă acum este implicată în câteva proiecte de care este cu adevărat mândră.

„Gătesc rețete care-mi plac mie. Rețete inventate. M-am apucat de un format. Planurile în zona asta… e ceva ce îmi place să fac. Îmi place să-mi chem prietenii să mănânce cu mine.

M-am apucat să fac și sport. Am filmat pentru un serial. Am fost la un casting pentru un film. Am jucat în niște piese de teatru. A venit tata la lansarea piesei. Trebuia să vină amândoi, dar mama n-a putut să vină”, a completat Otniela Sandu.