Otniela Sandu, frumoasă și talentată, dar respinsă la castinguri: „Nu mă vrea nimeni”

Otniela Sandu este frumoasă și talentată, în mai multe domenii chiar, însă trece printr-o adevărată dramă când vine vorba de actorie. Deși este chemată la castinguri, vedeta nu primește aproape niciodată rolurile.

Otniela Sandu, cunoscută și Shakira de România, se poate lăuda cu numeroase talente. Are studii în domeniul jurnalismului, lucrează ca make-up artist, este actriță și a participat la multe emisiuni care au făcut-o celebră, precum Supraviețuitorul, Ferma și

În plus, Otniela se poate lăuda și un corp de invidiat, pe care nu se sfiește să-l arate în ținute care să-l pună în evidență, așa cum a făcut și la , unde s-a prezentat cu abdomenul atent lucrat la sală la vedere.

Totuși, una dintre marile dezamăgiri ale vedetei este aceea că deși este chemată la mai multe castinguri, la care și merge, nu primește aproape niciodată rolurile pentru care dă probă.

„Am jucat în niște filme, am terminat și actoria, încă merg la castinguri, aștept să joc în cât mai multe filme, dar știi cum e cu castingurile astea, sunt doar 5 roluri și o sută care încearcă.

Eu de obicei primesc invitații la castinguri, mă duc la casting, dar de data asta uite că am fost aleasă”, a declarat Otniela Sandu pentru

Otniela Sandu: „Sunt actriță, dar nu mă vrea nimeni”

De altfel, Otniela Sandu a explicat că va încerca în continuare să obțină roluri, chiar dacă „nu o vrea nimeni”, mai ales că știe și ce personaje i se potrivesc cel mai bine.

„Eu sunt actriță, dar nu mă vrea nimeni. Sper că data viitoare să am mai mult noroc. Adevărul e că trebuie să ți se și potrivească tipologia.

Sunt mai multe criterii pentru care chemi la casting pe cineva. Ei știu de cine au nevoie. Mi-am dorit la un moment dat să joc un rol de rusoaică, blondă fatală, sub acoperire, cu pistoale”, a mărturisit Otniela Sandu.

Cum își menține Otniela Sandu formele de invidiat

Pentru a-și menține silueta de vis, Otniela Sandu-în vârstă de 32 de ani-, petrece mult timp în sala de sport, dar când vine vorba de alimentație, recunoaște că nu-și refuză nicio poftă.

„Nu țin diete, multă lume mă întrebă ce fac. Fac sport foarte mult, de două ori pe săptămână. Înot, merg cu bicicleta, merg foarte mult pe jos. Nu sunt genul de persoană care se urcă în mașină și gata, merg mult pe jos.

Mănânc și chipsuri, consum zahăr și dulciuri, dar am și o genă bună, sunt norocoasă, nu mă îngraș.

Am și eu multe excese și multe scăpări. Nu aș putea să duc o viață cu apă plată și lămâie, îmi place tiramisu la nebunie, ciocolata, nachos. Cartofi prăjiți săptămâna trecută am macat în fiecare zi. Știu să și gătesc, supa cu găluște îmi iese bună. Am încercat să fac și sarmale dar nu mi-au ieșit”, a explicat Otniela Sandu.