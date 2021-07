Otniela și Ioana Filimon, la Bravo, ai Stil! ”Ar fi cazul să învăț să mă îmbrac”

Cele două, cunoscute în showbiz mai ales pentru frumusețea lor, Ioana Filimon fiind Miss România acum câțiva ani, iar Otniela Sandu făcând senzație pe conturile ei de socializare cu formele afișate cu generozitate, vor să impresioneze și într-o competiție dedicată modei și stilului.

Ioana Filimon, înlocuită la Survivor

În primul sezon al Survivor România, Ioana Filimon, deși anunțată de Kanal D, a avut o serie de probleme medicale care au împiedicat-o să mai participe, locul ei fiind luat chiar de Elena Ionescu, cea care a câștigat concursul.

După acea, Ioana Filimon, fostă Miss România, a participat la Ferma, reality-show-ul de la Pro TV, iar apoi a devenit una dintre invitatele favorite de la Teo, de la Kanal D. Acum, pare-se, cei din postul turcesc au decis să îi ofere șansa să arate ce poate, ca fostă Miss, și au anunțat-o ca și concurentă la Bravo, ai Stil!, show care va începe în această toamnă.

“Ar fi cazul să învăț să mă îmbrac, să am stil. Până acum, la prezentări, concursuri de Miss, am primit ținutele cu care să defilez. La „Bravo, ai stil! Celebrities” vreau să îmi pun și eu mintea la contribuție, vreau să îmi compun singură ținutele și sper să fie unele frumoase. Nu am încă un stil bine definit, până acum stilul a fost unul mai sexy, încerc să ies din această zonă, în curând împlinesc 30 de ani, îmi doresc să adopt un stil . Îmi este teamă să pierd, dar mă motivează competiția și voi da tot ce pot că să impresionez juriul și telespectatorii”, spune Ioana Filimon.

Ioana Filimon a fost Miss România

Ioana Filimon a cunoscut gustul celebrității în momentul în care a ajuns Miss România în anul 2016, iar în 2018 a câștigat un al doilea titlu, cel de Miss Global Model of the World.

Timișoreanca are și o facultate, Ingineria și Protecția Mediului, dar a profesat mai mult ca model, pasiune pe care o are încă din adolescență.

Ioana Filimon este cunoscută publicului nu doar pentru participările ei în diverse show-uri TV, ci și prin câteva scandaluri colosale, ea fiind, la un moment dat, amestecată într-o serie de relații și afaceri cât se poate de controversate cu un turc, acuzat în repetate rânduri de oficialități că ar face parte din mafie.

Otniela Sandu a făcut senzație la Ferma

Otiniela Sandu a devenit cunoscută după ce, la Ferma de la Pro TV, l-a făcut, la un moment dat, pe Florin Pastramă, actualul soț al lui Brigitte Sfăt, să își piardă mințile după ea. Și, chiar dacă a cochetat cu acesta, Otniela nu l-a acceptat pe Florin Pastramă ca iubit, acesta reorientându-se rapid și cucerind-o pe Brigitte Sfăt în acel sezon de Ferma.

Conform CV-ului, Otniela Sandu a abosivit Facultatea de Jurnalism, dar e pasionată de actorie, ea având, până acum, câteva roluri minore în filme și într-un serial online.

“Am dat curs tuturor provocărilor cu o componentă sportivă, însă nu am încercat nimic ce ține de fashion. Mi s-a părut interesantă propunerea, am răspuns afirmativ și vedem ce iese. Sunt un om care încearcă de fiecare dată lucruri noi, care mă scot din zona mea de confort. În viața de zi cu zi îmi fac destul de repede ținutele și rar port hainele așa cum le achizitionez. De obicei le dau o altă interpretare. Nu știu dacă toate sunt reușite din punct de vedere stilistic, dacă ne luăm după niște reguli, dar dacă mie îmi plac și mă simt bine, transmit mai mult decât dacă aș purta o ținută clasică, purtată după reguli”, spune Otniela.

Ce vedete mai sunt la Bravo, ai Stil!

Pe lista celor nouă concurente care vor defila pe podium în acest sezon mai figurează și Nicoleta Nucă și Anda Adam, cele două cântărețe adăugându-se cunoscutelor Ruxi, Sensy și Mădălina Pamfile.

Conform televiziunii turcești la Bravo, ai Stil! vor fi implicate nouă concurente, show-ul prezentat de Ilinca Vandici urmând să anunțe însă cel de-al treilea membri al juriului după ce Cătălin Botrezatu a decis să se dedice unui proiect personal, tot la Kanal D.