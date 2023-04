Ovidiu Burcă se teme înaintea derby-ului CSA Steaua – Dinamo: „Nu vom mai vedea sincope ca la Galați!”. Video

. Antrenorul e convins că „militarii” pot promova și nu se vor mai încurca, așa cum au făcut-o la Galați.

Ovidiu Burcă se teme înainte de derby-ul Steaua – Dinamo: „A primit un stimul de care avea nevoie”

Ovidiu Burcă e de părere că derby-ul cu Steaua este cel mai tare meci din actuala ediție de campionat: „Ne așteaptă o partidă extrem de dificilă. Una dintre cele mai bune, dacă nu chiar cea mai bună din Liga 2. Are jucători care au multe meciuri în Liga 1 și Liga 2, iar antrenorul are foarte multă experiență”.

Dacă Dinamo ar câștiga în Ghencea, antrenorul „câinilor” crede că echipa sa se poate bate la primele două locuri: „CSA are toate condițiile, are un buget stabil. O victorie ne-ar da foarte mare încredere că ne-am putea realiza obiectivul, acela de a promova”.

Burcă simte că Dinamo este în form maximă din acest sezon: „Noi suntem într-un moment bun, echipa a progresat de la meci la meci. Avem două victorii fără gol primit. Suntem pe un trend ascendent. Avem progres de la meci la meci”.

În privința echipei lui Daniel Oprița, Ovidiu Burcă a declarat: „Legat de Steaua, e o echipă foarte bună. Chiar dacă a făcut egal în ultimul meci și a pierdut cu Oțelul. E o echipă care, după vestea legată de promovare, a primit un stimul de care avea nevoie. Din perspectiva unui antrenor, e ceva bun. Acum se vor evita accidente precum cel de la Galați (n.r- CSA Steaua a pierdut cu Oțelul, 2-3).

Ovidiu Burcă, deranjat de prestația Stelei la Galați cu Oțelul, principala contracandidată a „câinilor” la promovare”

Suporterii lui Dinamo au acuzat că Steaua nu și-a apărat corect șansele la meciul cu Oțelul pentru ca Dinamo să își diminueze șansele la promovare. Burcă a vorbi și el despre acest subiect și a precizat: „Lumea m-a întrebat de ce nu vreau Steaua în play-off. Am spus că nu e fair și logic să participi din moment ce nu poate promova. Acum, dacă are 1% șanse de promovare, ne bucurăm. Va juca la intensitate maximă toate meciurile.

E greu să motivezi jucători fără obiectiv. Acum, nu cred că mai vedem sincope precum cea de la Galați. Se schimbă puțin lucrurile, dar mai sunt multe puncte puse în joc. Noi vrem să terminăm sezonul pe un loc de promovare direct”.

Steaua a anunțat că , iar Ovidiu Burcă e convins că vor veni și mai mulți fani: „În Ghencea va fi o atmosferă incendiară. Ați văzut ce a fost în sezonul regulat. Meciul capătă o dimensiune mai mare. Noi ne-am redresat, iar CSA a primit această veste. Va fi un meci cu o asistență foarte mare”.

Partidă trebuia să se dispute inițial în a doua zi de Paște, însă Jandarmeria Română a cerut ca derby-ul să fie reprogramat din lipsă de efective: „Știu că s-au dat cele 5.000 de bilete pe care le-am primit. Cred că vor mai fi și alți fani. Jucătorii sunt concentrați motivați. Au foarte multă încredere și sunt optimiști. Cred că era mai bine dacă era meciul luni. Era zi liberă și venea mai multă lume”.