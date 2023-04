Antrenorul lui Dinamo, verdict în războiul CSA Steaua – FCSB: „Continuatoarea de drept sportiv e în prima ligă”

cu 38 de puncte, la șase puncte de CSA Steaua București, înainte de derby-ul din Ghencea. Antrenorul lui Dinamo a comentat marea schismă din familia Stelei.

Ovidiu Burcă ezită să se pronunțe în conflictul dintre FCSB și CSA Steaua: „O situație complicată, cum mai sunt pe la noi”

Antrenorul lui Dinamo nu știe exact împotriva cărei echipa va juca derby-ul din Ghencea: „Nu e problema noastră să emitem astfel de afirmații, cine este Steaua, cum e, se judecă oamenii, e un proces în justiție”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Burcă știe care sunt atuurile celor două rivale în lupta pentru identitatea Stelei: „Mi-e greu să spun, continuatoarea de drept sportiv este în prima ligă, cei de la CSA au venit cu palmaresul, e o situație complicată, cum mai sunt pe la noi”.

Ovidiu Burcă e diplomat și spune că îi consideri rivali și pe FCSB și pe cei de la CSA Steaua: „Nu aș vrea să intru în aceste discuții. Jucăm cu unii din frați, dacă ei se ceartă, e problema lor, pleacă de la aceleași origini”.

ADVERTISEMENT

, Ovidiu Burcă le dă o veste bună suporterilor „alb-roșii”: „Probabil că meciul retur cu CSA se va juca pe Arena Națională”.

Marius Lăcătuș a comentat de asemenea conflictul dintre FCSB și CSA Steaua

nu are parte de o susținere consistentă în tribune: „Atât timp cât sunt discuțiile astea, cine e Steaua adevărată, cine nu e, cine are palmaresul, cine nu-l are… Suporterul poate alege. Și știi cum e, suporterul are și el mândria lui. Poate fi prezent alături de o echipă care joacă în Superliga, care joacă în cupele europene, care dă jucători pe la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Eu sunt sigur că suporterii adevărați și aici nu mă refer doar la cei din București… În momentul în care Steaua ar reuși să promoveze, eu sunt sigur că majoritatea suporterilor și din țară se vor alătura acestei echipe.

Și ei au orgoliul lor, vor să joace la cel mai înalt nivel. Ori dacă tu ești în liga a 2-a și nu ai drept de promovare, mai greu”, a spus Marius Lăcătuș la emisiunea .