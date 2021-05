Pagina de Wikipedia dedicată familiei princiare din Liechtenstein, ţinta hackerilor: „Bogătași răsfățați, preocupați să omoare urși în țările sărace”

După ce s-a aflat că un membru al familiei princiare din Liechtenstein l-a împușcat pe ursul Arthur, știrea a fost preluată și comentată de presa internațională, iar militanții pentru drepturile omului au modificat pagina de Wikipedia a familiei cu referințe la acest incident.

În momentul de față prima frază de pe pagina în limba engleză a familiei Liechtenstein este una care în mod evident nu respectă criteriile de obiectivitate ale Wikipedia, fiind o critică dură la adresa hobby-ului sângeros al prințului Emanuel von und zu Liechtenstein.

De altfel, de miercuri până astăzi, pagina a fost modificată de mai multe ori, iar cei de la Wikipedia au trebuit să editeze modificările eliminând referințele la uciderea ursului din România.

Pagina de Wikipedia, schimbată în mod repetat

„The House of Liechtenstein is a house of spoiled rich people, mostly preocupied of killing bears in poor countries like Romania”, este fraza adăugată în această dimineață pe Wikipedia, ceea ce în traducere înseamnă: „Familia Liechtenstein este o familie de bogătași răsfățați, în generali preocupați cu uciderea urșilor în țări sărace precum România”.

După această primă frază, urmează prezentarea familiei, respectând însă rigorile științifice necesare.

Este probabil ca această caracterizare ofensatoare să dispară în scurt timp, pentru că cei de la Wikipedia au șters de ieri până astăzi inclusiv mai multe aprecieri similare făcute de alți utilizatori. În ultimele 24 de ore, au fost nu mai puțin 10 editări, cu mult peste ritmul în care s-au făcut până acum modificări ale paginii.

Prima modificare a apărut ieri, la 13.02, când a fost inserat în textul prezentării familiei un link către un site ce conținea știrea despre uciderea ursului Arthur. Linkul a fost șters după șapte ore. Astăzi dimineață a a apărut pentru prima dată fraza despre „familia de bogătași răsfățați”, ștearsă după numai două minute de către staff-ul Wikipedia, însă autorul a introdus-o de mai multe ori.

Familia Liechtenstein, „braconieri și ucigași”

O altă vandalizare a paginii web, survenită tot în cursul dimineții de joi, a fost aceea prin care numele familiei înscris deasupra blazonului a fost modificat, devenind „Familia Liechtenstein – Regel Arthur, ucigașul de urși”. La scurtă vreme, cei din staff-ul Wikipedia au revenit la forma inițială.

O a treia vandalizare a paginii a fost o modificare la secțiunea „titluri nobiliare” purtate de cei din familia Liechtenstein, unde pe lângă titlul princiar mai erau trecute cel de duce von Troppau, duce von Jägerndorf sau conte von Rietberg. La finalul acestora un hâtru a adăugat încă un „titlu”: „poachers and murderers”, adică „braconieri și ucigași”.

Aceste modificări nu mai apar, fiind eliminate de către cei din echipa Wikipedia, însă pot fi vizualizate în istoricul editărilor.

Scandalul legat de familia princiară a apărut după ce ONG-ul Agent Green, a anunțat că ursul Arthur a fost ucis într-o arie naturală protejată, la Ojdula, județul Covasna.

Reprezentanții ONG-ului susțin că prințul Emanuel von und zu Liechtenstein și-a fundamentat uciderea printr-o derogare oferită de ministerul mediului din România, în luna martie, pentru împușcarea unei ursoaice cu pui care ar fi cauzat pagube locuitorilor. În realitate, a fost omorât un mascul care nu venise niciodată în apropierea localităților.