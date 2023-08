Pancu, despre cele mai tari șprițuri: “Cu ăia de la Chelsea…”

Daniel Pancu a vorbit despre șprițurile făcute din cariera de fotbalist. despre preocupările pe care le avea în afara meciurilor, dar și că avut prilejul să se cinstească cu cei de la Chelsea. “Pancone” a mai discutat și despre adversarii duri din teren, noile generații sau ce îi spunea antrenorului înainte de meci.

Cea mai de temut “confruntare” de după meci

Se cunoaște foarte bine faptul că și în perioada lui “Pancone”, jucătorii aveau o afinitate și pentru alcool. Astfel, Robert Niță a vrut să știe mai multe detalii despre cele mai tari partide de șprițuri ale lui Daniel Pancu. Fostul atacant al giuleștenilor, a discutat despre “confruntările” de după meci și a dat câteva exemple memorabile.

“Am avut una cu Tamaș. S-a lăsat și cu un incident atunci, când am sărit la cap. A fost mai mult o prostie din partea mea, dar nu se va mai repeta niciodată. Oricum, a doua zi a fost ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic cu el.

Dar cea mai tare a fost la Londra, cu cei de la Chelsea, foarte puternici. Acolo este și zona lor, se cunoaște foarte bine faptul că englezii sunt buni și la asta. Ca ei pot să mai fie în Rusia, Ucraina, poate și în Polonia sau în alte țări pe aici prin est.

În rest, nu cred că mai găsești nicăieri cultura pe care am avut-o și noi, cel puțin în Germania, Italia sau Spania. Acolo toți sunt în formă și preocupați de alimentație. Exact cum a spus Klopp, că fotbaliștii de pe vremea noastră beau și fumau ca dracii și acuma nici nu trebuie să-i controlezi, pentru că sunt toți țiplă. Este și o altă concurență, altfel de antrenamente și alte sume.”, a spus Daniel Pancul, la SUFLET DE RAPIDIST.

Daniel Pancu: “Nu le-am combinat niciodată”

Daniel Pancu a recunoscut că uneori avea obiceiul de a merge în restaurante pentru a șprițui și stătea până dimineața. Cu toate acestea, Pancu nu a combinat niciodată antrenamentele și nopțile lungi. spune că alți jucători reușeau, dar el nu putea să facă asta și era mereu sincer cu antrenorul. “Pancone” susține că acea cultură a dispărut și la noi, iar ca jucătorii din generația lui mai sunt foarte puțini care reușesc să îmbine performanța și restaurantele.

“Acum nu mai poți fizic să reziști să mergi la restaurant până dimineața și apoi să mergi direct la antrenament. E imposibil la nivelul de acum. Eu când eram obosit, nu mergeam la antrenament. Îi spuneam direct antrenorului de ce nu puteam să ajung. Sportul era sport și restaurantul era restaurant. Nu le-am combinat niciodată.

Am avut colegi care au reușit, dar la mine cred că și pe psihic a fost un nu la așa ceva. Era important să te duci odihnit la antrenament. Erau unii fotbaliști care dacă nu luau câte un pahar de ceva nu se simțeau bine, nu puteau, ăsta era “secretul” lor. Deci diferă de la un individ la altul, dar e important să te pui în slujba echipei și să-i spui antrenorului cum te simți.”, a declarat “Pancone”.

“De 5 ani, de când sunt antrenor nu mai am văzut obiceiurile acestea. Cultura asta s-a cam dus. Am mai văzut așa 1-2 care au mai dat pe lângă minge la antrenamente, nu o vedeau bine. Ei credeau că nu îmi dau seama, dar îi simțeam de cum intrau pe poartă la stadion. Eu dacă am trecut prin așa ceva, știam.”, a mai adăugat Daniel Pancu

Cele mai grele dueluri din teren

“Pancone” a vorbit la SUFELT DE RAPIDIST și despre jucătorii cu care a avut cele mai dificile momente din teren: “Cele mai grele dueluri erau cele din Champions League sau de la echipa națională, normal. Cu Desailly, cu John Terry. I-am prins și pe cei de la Lazio două sezoane la rând, și în UEFA, și în Champions, cu Mihailovici, Fernando Couto, cu Jaap Staam. Stam era ‘killer’.”