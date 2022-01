Pandemia de coronavirus are efecte grave asupra elevilor. Potrivit ministrului educației, Sorin Cîmpeanu, numărul cazurilor de abandon școlar, bullying și tentative de sinucidere a crescut semnificativ. Oficialul vine cu mai multe explicații.

Efectele grave ale pandemiei asupra elevilor. Cum se explică tentativele de sinucidere din ultimele zile

Pandemia de COVID-19 a dat peste cap o lume întreagă.

Încă de la începutul acesteia, a putut fi observat faptul că a crescut numărul persoanelor diagnosticate cu anxietate și depresie, fie că vorbim despre adulți, fie că vorbim despre copii.

Schimbările dese și drastice din societate au produs efecte grave, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv.

ADVERTISEMENT

Printre cei mai afectați de pandemie au fost elevii. În funcție de rata de infectare, aceștia au făcut cursuri fie fizic, fie online, fie în sistem hibrid.

Mai multe informații despre efectele pandemiei asupra școlarilor a oferit ministrul educației, Sorin Cîmpeanu.

ADVERTISEMENT

Sorin Cîmpeanu, despre pierderile educaționale și abandonul școlar

Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a explicat duminică, 16 ianuarie, cum au fost afectați elevii de pandemie.

Potrivit acestuia, școlarii au pierdut multă materie, care va fi greu de recuperat.

“Pierderile educaţionale sunt foarte mari, sunt foarte greu de recuperat şi pot fi recuperate doar cu perseverenţă, cu răbdare şi, mai cu seamă, cu efortul fiecărui cadru didactic, efortul şi priceperea fiecărui cadru didactic”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

ADVERTISEMENT

Nici în ceea ce-i privește pe studenți, situația nu este una prea bună.

“Sunt studenţi care încheie al doilea an universitar şi nu au văzut cum arată un amfiteatru”, a menționat acesta.

Ministrul a mai precizat că pandemia a adâncit diferențele dintre mediul rural și cel urban.

“Există, şi o spun eu în calitate de ministru al Educaţiei, o adâncire a inechităţilor deja existente în sistemul românesc de învăţământ – între oraş şi sat, între medii defavorizate şi medii mai norocoase din perspectivă socială şi materială”, a mai spus acesta.

ADVERTISEMENT

În plus, din cauza pandemiei, numărul celor care abandonează școala a crescut îngrijorător.

“Am ajuns la 15,3 la sută, în 2019 şi am crescut în 2020 la 15,6 la sută. La sate, procentul e de 26 la sută, din păcate. Acestea sunt datele din 2020. Privesc cu mare îngrijorare către INS.

România şi-a asumat o ţintă de reducere de 11,3 la sută. Nu numai că am ratat această ţintă, dar pandemia a amplificat aceste cifre. Erau, într-adevăr, 15,6 la sută medie naţională, sub media europeană, sub ţinta asumată, în mediul urban.

ADVERTISEMENT

Dar în mediul rural abandon de 25-26 la sută înseamnă că unul din patru elevi, în 2020 părăseau sistemul de învăţământ înainte de a încheia măcar nivelul gimnazial”, a mai precizat Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu, despre bullying și tentativele de sinucidere

Pe lângă pierderile educaționale și riscul crescut de , Sorin Cîmpeanu a vorbit și despre creșterea numărului de cazuri de violență între elevi, fie verbală, fie fizică.

“Există o explozie a fenomenului de bullying în şcoli, extrem de gravă. O spun psihologii, cei cu pregătire, cu competenţă a se pronunţa asupra acestui subiect”, a mai declarat ministrul.

Toate efectele grave produse de pandemie asupra elevilor, menționate de Sorin Cîmpeanu, pot duce la o situație și mai delicată.

Este vorba despre o creștere a tentativelor de suicid în rândul școlarilor.

Fenomenul de bullying, situația de acasă, precum și notele mici pot reprezenta motivul pentru care un adolescent alege să își pună capăt zilelor.

Chiar recent, . Apoi, la două zile distanță, o altă fată a încercat să își ia zilele, tot din cauza situației de la școală.