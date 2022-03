Panduru se dă la Edi Iordănescu: „Discurs de echipă de club! Ce muncă să faci că mâine nu mai ai antrenament? Continuăm ce făcea Rădoi?”

„Pandi” nu înțelege ce își dorește Edi Iordănescu de la echipa națională, fiind de părere că jocul cu Israel a semănat cu meciurile „tricolorilor” sub comanda lui Mirel Rădoi.

Basarab Panduru s-a revolatat după conferința de presă a lui Edi Iordănescu

Basarab Panduru l-a contrat dur pe de presă susținută de selecționer la finalul partidei cu Israel, declarând că discursul lui Edi a semănat cu cel al unui antrenor de club:

„El are discurs de echipă de club, asta cu munca e o placă pe care o spui la echipele de club. Ce muncă să faci, că mâine nu mai ai antrenament, ai antrenamente abia cu puține zile înainte de următoarele meciuri internaționale.

Eu nu știu dacă acum continuăm ce făcea Rădoi sau încercăm altceva. Dacă noi atacăm așa prima repriză și picăm în a doua repriză, o să avem mari probleme.

Cum crezi că vede jucătorul un antrenor care poate pleca după trei luni de zile? Încrederea se poate duce naibii până în septembrie”.

„Cum să înețeleagă un jucător un antrenor care spune să muncim. Nu mai ai timp, Edi, nu mai ai timp să muncești la națională. Din păcate pentru el și aici chiar îmi pare rău, că nu a avut jucătorii valizi”, a mai spus Basarab Panduru, la TV .

„Nu mă gândeam niciodată că se ajunge la un astfel de scor după prima repriză!”

„Pandi” l-a remarcat în mod negativ numărul 16 al israelienilor, adică pe Mohammad Abu Fani, care are câteva kilograme în plus, caracterizat de analistul TV drept „grăsan”. Totodată, că nu se aștepta la o astfel de desfășurare a scorului:

„Nu mă gândeam niciodată că după prima repriză, se ajungea la un astfel de scor. Dacă ne uitam la a doua repriză, nu trebuia să ne mire nici dacă ne băteau. Totuși, e un meci amical, sunt calm, mai vedem.

În prima repriză, au avut un grăsan, numărul 16, care n-avea în mod normal ce să caute la o națională de fotbal. Nu mă miră, acum câțiva ani, tot într-un meci cu noi au băgat un gras pe la 120 de kilograme și ne spuneau ce atacant bun e.

Solomon are clasă, e peste ceilalți. Dabbur e un speculant, nici el nu mai e cel de la Salzburg, dar continuă să marcheze, chiar dacă nu atât de des cum o făcea în Austria”.

„Pe Rus nu l-am mai văzut închizător. Culmea e că în a doua repriză, când am avut mai mulți apărători, am primit cele două goluri. Nu mai spun de primul gol, gol de curtea școlii.

Am fost destul de mândru de Man prima repriză, a arătat că are calitate, că are clasă. Mi s-a părut mai periculos Man, parcă are o clasă mai mare față de Mihăilă, are și golul în sânge.

Mihăilă a jucat bine, nu știu dacă a mai fost sau nu supărat ca în meciul cu Grecia, dar el a jucat puțin în ultima perioadă la Atalanta”, a mai spus analistul TV.